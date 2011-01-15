-MUHALİFLERE TUNUS'A DÖNME İZNİ DUBAİ (A.A) - 15.01.2011 - Tunus Başbakanı Muhammed Gannuşi, sürgündeki muhaliflerin ülkeye dönmekte özgür olduğunu bildirdi. El Cezire'ye demeç veren Gannuşi, ''Ne zaman isterlerse dönerler, burası onların ülkesi'' dedi. Gannuşi, Anayasa Konseyi tarafından devlet başkanlığı görevinin Meclis Başkanı Fuad Mebaza'ya verilmesinden önceki bu mülakatında, Tunuslu yetkililerin ülke genelinde düzeni yeniden tesis etmek için büyük çaba sarf ettiğini, yağmalama olaylarının devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Başkentlilerin silah seslerinin, sokak çatışmalarının, yağmalama olaylarının gerginliğiyle uyandığı cumartesi günü polis her türlü toplanmayı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu arada, Suudi Arabistan'a kaçtığı teyit edilen Bin Ali'nin akrabalarının Fransa'nın başkenti Paris'te bir otele sığındığı bildirildi. Bir Fransız yetkili, sayılarını vermediği bu kişilerin Marne-la-Vallee'de Disneyland Hotel'de kenti güvenlik ekibiyle kaldıklarını söyledi. -BİN ALİ KADDAFİ İLE GÖRÜŞTÜ- Suudi Arabistan'a kaçan Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Libya lideri Muammer Kaddafi ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Resmi ajans Jana'daki haberde, ''Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali bugün devrim lideri kardeşi ile telefonda görüştü'' ifadesi kullanıldı. Görüşmeyle ilgili ayrıntı verilmeyen haberde, Kaddafi'nin bugün ''kardeş Tunus halkına sesleneceği'' kaydedildi. Tunus'un bir diğer komşusu Cezayir'deki basın da Yasemin Devriminden memnuniyetini manşetlere taşıdı. Fransızca çıkan El Vatan gazetesi, ''Ben Ali iktidardan kovuldu'' başlıklı haberinde Tunusluların halk ayaklanmasının Arap dünyasında yeni bir evreye işaret ettiği belirtildi. Bin Ali'nin sokak tarafından iktidardan indirilmesinden sonra Cezayir'de neler olabileceği tartışılan gazetede, ''Tunuslular, (Habib) Burgiba ile Bin Ali rejimleri altında 50 yıl süren baskılardan kurtulmanın mümkün olduğunu kanıtlayarak hala arkaik diktatörlüklerin baskısı altındaki Arap ülkelerine bir ders vermiştir'' ifadesi yer aldı. Tunus ile bin kilometrelik bir kara sınırını paylaşan Cezayir'in patlamaya hazır bir volkanın üzerinde bulunduğuna dikkat çekiliyor ve Tunus'taki olayların Cezayir'e sıçramasından endişe ediliyor. -ARAP BİRLİĞİ'NDEN SÜKUNET ÇAĞRISI- Arap Birliği, Tunus'ta siyasi güçlere ve diğer gruplara sükunet ve birlik çağrısında bulundu. Birlik'ten Tunus'taki gelişmelerle ilgili olarak yapılan ilk açıklamada, "Tunus halkının tüm temsilcileri, siyasi güçleri ve yetkililerine bir arada durmaları ve Tunus halkının muvaffakıyetlerini sürdürmek için birlik içinde olmaları" çağrısı yapıldı. Açıklamada, ülkede sükunetin ve "Tunus halkının kararına saygıyı garanti edecek biçimde bu ülkeyi krizden çıkarmanın yollarında ulusal uzlaşı" sağlanması da istendi.