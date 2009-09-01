Muhaliflere göre Sarkisyan ihanet ediyor!

Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması yönündeki son adımlar Ermeni muhalefetinde tepki doğurdu.



Muhalefete göre Ermenistan’ın ilk şart olarak Kars Anlaşması'nı de-facto olarak tanıdığını, ikinci şart olarak da Ermeni Soykırımının tarihçilerin müzakere konusu haline getirilmesini kabul ettiğini bildirdi. Muhalefetteki "İrs" partisi milletvekili “Stephan Safaryan anlaşmaya Göre Ermenistan dört hakkından vazgeçiyor.



Ermeni muhalefetine göre Sarkisyan'ın 4 ihanet nedeni



1. Ermeni tarafı soykırım sonuçlarıyla barıştı

2. Ermenistan zararın tazmin edilmesi talebinden uzaklaştı

3. Ermenistan, Türkiye'yi eleştirmekten vazgeçti

4. Ankara'nın Dağlık Karabağ şartı kabul edildi



Muhalefet, 1915 olaylarının araştırılması için komisyonlar kurulmasını da istemiyor.