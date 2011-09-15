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Dünya

Muhaliflere 350 milyon avro MADRİD (A.A)

15 Eylül 2011 00:33

-Muhaliflere 350 milyon avro MADRİD (A.A) - 14.09.2011 - İspanya Dışişleri Bakanı Trinidad Jimenez, BM'nin, İspanya'daki bankalarda bloke edilen ve Libya'da devrilen Kaddafi rejimine ait 350 milyon avronun Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) aktarılmasına onay verdiğini bildirdi. Jimenez, Mecliste yaptığı konuşmada, İspanya'da bloke edilen 350 milyon avronun, Libya'nın yeniden yapılandırılması ve insani yardım için kullanılması amacıyla UGK'ye devredilmesi konusunda BM'ye başvurduklarını hatırlattı.  Jimenez, başvurunun olumlu sonuçlandığını ifade ederek, geçen ağustos ayı sonu itibariyle bloğun kaldırıldığını ve ilk aşamada insani yardım amaçlı 16 milyon avronun UGK'ya gönderildiğini ifade etti.

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