-MUHALİFLERDEN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI BİNGAZİ (A.A) - 01.04.2011 - Libya'nın muhaliflerin elindeki Bingazi kentinde cuma namazı, Tahrir Meydanında toplanan kalabalık bir cemaatle kılındı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kalabalık, Cuma namazı için sabah erken saatlerden itibaren Bingazi kent merkezindeki Tahrir Meydanında toplandı. Ellerinde muhaliflere ait bayrakların yanı sıra Fransa, ABD, İngiltere, Kanada, Lübnan, Tunus ve Katar bayrakları taşıyan kalabalık, Türkiye aleyhtarı "Erdoğan, biz El Kaide değiliz. Kaddafi'ni al ve silahlanmamızı engelleme", "Biz asi değiliz, devrimciyiz" yazılı pankartlar açtı. Mahkeme binası önünde okunan ezanın ardından hazırlanan platformda kalabalığa seslenen ve konuşması sık sık tekbir sesleri ile kesilen Bingazi'nin önde gelen din adamlarından Şeyh Ahmet Muğrabi, Kaddafi yönetimine karşı sürdürdükleri mücadelede yaşamını yitirenleri andı ve Kaddafi askerlerini hain olarak nitelendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kaddafi yönetiminin yanında yer aldığını öne süren Muğrabi, kendilerinin herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı olmadığını, Libya halkının aylardır ülkelerinin özgürlüğü için mücadele verdiğini söyledi. Muğrabi, Başbakan Erdoğan'ın, Kaddafi'nin değil halkın yanında yer alması gerektiğini ifade etti. Şeyh Muğrabi'nin bir saat süren hutbesinden sonra Cuma namazını kılan kalabalık, ülkelerinin Kaddafi yönetiminden kurtuluşu ve özgürlüğü için dakikalarca dua etti. Kalabalık, bir süre Kaddafi aleyhine slogan attıktan sonra olaysız dağıldı. Bu arada, olası bir saldırıya karşı Cuma namazının kılındığı meydan ile çevresindeki binaların çatısında muhaliflerce yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.