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Muhaliflerden Türkiye sınırında IŞİD'e karşı hamle

Sınırdaki 2 köy IŞİD’ten alındı

21 Kasım 2015 13:36

Kilis'in karşısındaki Suriye köylerinde IŞİD ile muhalif grupların oluşturduğu Fetih Ordusu arasında aralıklarla çatışmalar sürüyor. Dün yaşanan çatışmamaların ardından muhalif grupların Türkiye sınırındaki 2 köyü IŞİD'den almasıyla çatışmalar iç kesimlere kaydı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Kilis’in Akıncı Köyü karşısındaki Harceli ve Delha köylerinde dün koalisyon ülkelerinin savaş uçaklarının havadan hedeflerine yönelik bombardıman düzenlediği IŞİD militanlarına karadan da muhaliflerin oluşturduğu Fetih Ordusu saldırı düzenledi. Gün boyu süren çatışmaların ardından Türkiye sınırına yakın noktadaki Harceli ve Delha köyleri IŞİD'den temizlenerek muhaliflerin kontrolüne geçti. Bu gelişmenin ardından geri çekilen IŞİD militanları ise iç kesimlerdeki Savran ve Baragat köylerinin bulunduğu bölgelere çekildi.

 

Çatışmalar sürüyor

 

2 köyün kontrolünü eline alan muhalifler, bu sabah IŞİD militanlarının bulunduğu Savran ve Baragat köylerinin olduğu bölgeye yöneldi. Sınırın iç kesimlerinde olan köylerde yaşanan çatışmalar sırasında ateşlenen havan ve roketlerin patlama sesleri Türkiye tarafından da duyuldu. İç kesimlerdeki çatışmalar sırasında zaman zaman yükselen dumanlar Türkiye tarafından görülürken, bombardıman yapmayan savaş uçaklarının da çatışma bölgelerinde keşif uçuşu yaptığı görüldü.

Çatışmaların aralıklarla sürdüğü Suriye tarafındaki gelişmeleri yakından takip eden güvenlik güçleri sınır hattında önemlerini artırdı.

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