-MUHALİFLERDEN NATO'YA ELEŞTİRİ BİNGAZİ (A.A) - 05.04.2011 - Libyalı muhalifler, BM Güvenlik Konseyi kararı gereği uçuşa yasak bölge uygulanması operasyonunu yürüten NATO'yu, "işini iyi yapmamakla, çok yavaş davranmakla" suçladı. Muhalif güçlerin komutanı Abdül Fettah Yunus Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun eylemsizliğinin, Muammer Kaddafi güçlerinin Misrata kentinde ilerlemesine ve her gün sivilleri öldürmelerine yol açtığını savunarak, "Çok yavaş hareket ederek Kaddafi güçlerinin ilerlemesine izin veriyorlar. NATO bizim için sorun haline geldi" dedi. Bu durumu BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edebileceklerini kaydeden Yunus, "ya NATO işini doğru yapar ya da biz BM Güvenlik Konseyi'nden, NATO'nun faaliyetlerinin askıya alınmasını talep ederiz" diye konuştu. -TÜRK BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDEKİ GÖSTERİ- Libya'nın Bingazi kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık eylemlerine devam ediyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Elmuruc Caddesi'ndeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya lideri Kaddafi'nin yanında yer aldığını öne süren bir grup, Türkiye'den hiçbir yardım talep etmediklerini belirterek, konsolosluktaki Türk bayrağının indirilmesini istedi. Başkonsolos Ali Davutoğlu'nun, konuyu Dışişleri Bakanlığına bildirmesinin ardından muhaliflerce kurulan geçici konsey yetkilileri ile yaptığı görüşmeden sonra bir grup konsey üyesi konsolosluk önüne geldi. Konsolosluk önünde uçaksavar bataryası yüklü araç ile güvenlik önlemi alan bazı muhalifler, kalabalığı sağduyulu olmaya çağırdı. Sloganlar atan kalabalık eylemlerine devam ederken, konsolosluk içerisinde de hareketli dakikalar yaşanıyor. Konsolosluk çevresindeki güvenlik kameralarından gelişmeleri dakika dakika takip eden özel harekat polisleri, olası bir saldırıya karşı alarmda bekliyor. Konsoloslukta, Başkonsolos Davutoğlu ile 10 başkonsolosluk çalışanı, 5 Türk Kızılayı çalışanı, 3 UMKE görevlisi, 10 özel harekat polisi ve 8 basın mensubu olmak üzere 36 kişi bulunuyor. -DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ ÜNAL- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu önündeki gösteriyi "küçük bir grubun provokatif gösterisi" olarak değerlendirdiklerini söyledi. Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Libya'da Bingazi Başkonsolosluğu önünde küçük bir grubun Türkiye aleyhinde gösteri düzenlediğini hatırlatarak, "Gösteriyi provokatif bir eylem olarak değerlendiriyoruz. Gelişmeleri izliyoruz" dedi. -PETROL TANKERİ HARİGA LİMANI'NDA- Libya'da isyancıların denetimindeki limana petrol tankeri yanaştı. Liberya bandıralı Equator petrol tankeri, ülkenin doğusunda isyancıların kontrolündeki Marsa el Hariga limanına vardı. Petrol tankerinin 1 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Equator petrol tankeri, Kaddafi karşıtı ayaklanmaların başladığı ülkede petrol ihracatının durmasından sonra petrol yüklenecek ilk tanker olacak. Tankerin sahibinin, Atina merkezli Dynacom Tankers olduğu belirtiliyor.