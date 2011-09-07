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Dünya

Muhaliflerden Kaddafi'nin kuşatıldığı iddiası TRABLUS (A.A)

07 Eylül 2011 15:55

-Muhaliflerden Kaddafi'nin kuşatıldığı iddiası  TRABLUS (A.A) - 07.09.2011 - Libyalı muhaliflerin askeri sözcüsü, Muammer Kaddafi'nin yerinin belirlendiğini ve kuşatma altına alındığını söyledi. Sözcü Enis Şerif, Kaddafi'nin yakalanmasının veya ölü ele geçirilmesinin "an meselesi" olduğunu açıkladı. Şerif, Kaddafi'nin Libya'da bulunduğunu ve saklandığı yerin istihbarat ve teknoloji yardımıyla tespit edildiğini öne sürdü. Kaddafi'nin yerini açıklamayan sözcü, eski liderin 60 kilometre yarıçapındaki bir bölgede kuşatma altına alındığını ifade etti. Şerif, "Kaddafi artık buradan çıkamaz" diye konuştu.

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