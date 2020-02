Muhaliflerden geri adım atmama kararı

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hüseyin BOZAN- Nuri PİR/AZEZ (Suriye), (DHA)- SURİYE’nin İdlib kentine yönelik Esad rejiminin operasyon sinyali, muhalifleri de hareketlendirdi. Her türlü askeri harekata karşı hazırlık yapan ÖSO gruplarının bir araya gelişiyle oluşturulan Milli Ordu kurmayları, rejimin İdlib’e saldırısına asla sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Geçen yılın sonunda Özgür Suriye Ordusu gruplarının düzenli ve koordineli hareket etmesi için kurulan Milli Ordu, İdlib’de yaşananların ardından tüm cepheleri güçlendirmeye başladı. Esad yönetiminin İdlib’e saldırması halinde Milli Ordu, rejimin bulunduğu tüm cephelere misilleme yapmaya hazırlanıyor.

Milli Ordu\'ya bağlı 2\'nci Kolordu 2\'nci Tümen Komutan Yardımcısı Yarbay Ahmed Halil, kendilerinin rejimin saldırılarına asla sessiz kalmayacaklarını söyledi. Şu an için İdlib’de bulunan muhaliflerin de hazırlıklarını sürdürdüğünü ve kendilerine ihtiyaç duyulması halinde bölgeye güç takviyesi kaydıracaklarını anlatan Yarbay Halil, şu anda tüm rejim karşıtlarının, saldırıları püskürtme noktasında kararlılık sergilediğini kaydetti.

Bazı bölgelerde misillemeler yapıldığını dile getiren Yarbay Halil, \"Şu anda 30 bin kişilik silahlı ordumuz bulunuyor. Sürekli olarak da eğitime aldığımız askerlerimiz ile kadromuzu genişletiyoruz. Şu an hali hazırdaki güçlerimiz kendi cephelerinde hazır bekliyor ve rejimin bulunduğu alanlarda görev yapıyor. Olası her türlü saldırıya karşı teyakkuz durumundalar. Ordumuz askerleri, rejim tarafından gelecek en küçük saldırıya anında karşılık verecek ve cevapsız bırakmayacak şekilde konumlandı\" dedi.

Ahmed Halil, daha önce Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin TSK tarafından düzenlenen harekatlar ile terör örgütlerinden arındırıldığını ve Milli Ordu’nun da tecrübe kazandığını dile getirerek, “Biz bundan sonraki süreçte İdlib’e saldırılara kayıtsız kalmayacağız. Rejim tarafından İdlib’e yapılacak saldırılara karşı biz de kendimizi hazırladık. Hem İdlib’e takviye yapacağız, hem de güçlendirdiğimiz cephelerin tamamından rejime yönelik taarruz başlatacağız. Milli Ordu olarak asla rejime boyun eğmeyeceğiz ve İdlib’e yapılacak saldırı sonrası rejimin bulunduğu tüm alanları ateş altına alacağız\" diye konuştu.

