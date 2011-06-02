-MUHALİFLERDEN ESAD'A "ÇEKİL" ÇAĞRISI ANTALYA (A.A) - 02.06.2011 - Suriyeli muhalifler, Antalya'da yapılan "Suriye'de Değişim Konferansı" sonunda Beşşar Esad'a "yetkilerini devretmesi ve barışçıl yollarla çekilmesi" çağrısında bulundu. Konferansın son gününde tarafların gün boyu süren uzlaşma çabalarının sonunda Suriye halkına destek olmak için konferansta alınan kararların hayata geçirilmesinde, halkın uluslararası topluma sesinin duyurulmasında görev yapacak idari komiteyi oluşturacak danışma komitesi üyeleri seçildi. İki liste arasında yapılan seçimde katılımcılar elektronik cihazlarla oy kullandı. Kullanılan 253 oyun 203'ünü alarak yüzde 80 oyla seçilen 31 kişilik danışma kurulu listesinde Şam Deklarasyonundan 4, Müslüman Kardeşler'den 4, Suriye Kürtlerinden 4, gençlerden 4, kadınlardan 3, Alevilerden 3, Dürzi ve Hristiyanlardan birer ve bağımsızlardan 7 kişinin yer aldığı öğrenildi. Danışma Komitesinde yer alan Kanada'daki Müslüman Kardeşler liderlerinden Molham Al Drobi, yaptığı açıklamada, danışma komitesindeki isimlerin farklı partiler, etnik ve dini gruplardan oluştuğuna işaret etti. Danışma komitesininin iki görevi olduğunu belirten El Drobi, ilkinin Suriye için bir yol haritası hazırlamak, ikincisisinin ise eylem planını hayata geçirecek bir idari komite seçmek olduğunu kaydetti. Komitenin bir diğer önemli görevinin ise yol haritası bağlamındaki süreci kontrol etmek ve denetlemek, bu konuda idari komiteye yardım etmek olduğunu dile getiren El Drobi, toplantı sonunda açıklamalarının içeriğine ilişkin "Beşar Esad'ın barış içinde çekilmesini, Suriye anayasasının emrettiği gibi yetkilerini yardımcılarına devretmesini teklif ediyoruz. Bunu yaparsa zaman kazanacak ve kan dökülmesini engelleyecek. Bunu reddederse biz Suriye'de olacak her şeyden onu sorumlu tutacağız. Devrim için halkımızı destekleyeceğiz ve baskımızı artıracağız. Beşar Esad'a Suriye'yi, Suriye halkına bırakması için bir imkan daha veriyoruz" diye konuştu. -"HİÇ BİR UNSURA KARŞI DEĞİLİZ" Yeni rejimin dininin ne olacağının sorulması üzerine El Drobi, "Beşar Esad Alevi toplumundan olmasına rağmen Suriye devrimi, ülkedeki hiçbir unsura karşı değildir. Alevilere karşı değildir. Komitemizde üç Alevi üye var. Biz sadece diktatörlüğe karşıyız" dedi. El Drobi yeniden bir araya gelerek 9 kişilik idari komiteyi seçeceklerini, konferans boyunca dile getirilen bütün önerileri toplayarak bir yol haritası hazırlayacaklarını da sözlerine ekledi. -"OSMANLI İŞGALİ" SÖZÜ İNFİAL YARATTI- Oturumu yöneten Muhittin Lazkani'nin Suriye'nin tarih boyunca geçirdiği zorluklardan bahsederken, ülkenin Fransa ve "Osmanlı işgalinden" kurtulduğunu söylemesi salondan tepki aldı. Salonda bu sözlere ilk tepkiyi gösterenler Suriye Türkmenlerinin bir temsilcisi, Filistinli bir gazeteci ve İslam tarihçisi bir doktor oldu. Osmanlı'nın Suriye'ye işgal etmediğini, gerektiği gibi barış içinde yönettiğini söyleyen katılımcılar, ayağa kalkıp tepkilerini gösterdi. Türkiye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilenmesi gerektiğinin dile getirilmesi üzerine Lazkani, "yaptığım hatadan dolayı özür diliyorum. Türkiye'den de Erdoğan'dan çok özür diliyorum" dedi. Öte yandan son oturumda Suriye halkına yardım için bağışlar da yapıldı.