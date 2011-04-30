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Dünya

MUHALİFLERDEN DE KADDAFİ'YE RET BİNGAZİ (A.A)

30 Nisan 2011 18:07

-MUHALİFLERDEN DE KADDAFİ'YE RET BİNGAZİ (A.A) - 30.04.2011 - Libyalı muhalifler de Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ateşkes önerisini reddetti.  Libyalı muhaliflerin Ulusal Geçiş Konseyi'nin sözcüsü Abdülhafız Ghoga, yaptığı açıklamada, Kaddafi rejiminin tüm güvenilirliğini yitirdiğini belirterek, Libya liderinin, sadece insan hakları ihlallerine devam etmek için tekrar tekrar ateşkes önerilerinde bulunduğunu söyledi. Ghoga, "Uzlaşı zamanı geçti. Libya halkının, Libya'da Kaddafi rejiminin herhangi bir rol oynadığı bir geleceği kabul etmesi veya öngörmesi mümkün değildir" dedi. Libyalı muhaliflerin askeri sözcüsü Albay Ahmet Bani de Kaddafi'nin "kirli oyunlar oynadığını" belirterek, "Dürüst konuşmuyor. Ona inanmıyoruz ve güvenmiyoruz" diye konuştu. Daha önce NATO'dan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yaptığı ateşkes teklifine ret cevabı gelmişti. Kaddafi bugün erken saatlerde televizyondan canlı olarak yaptığı konuşmada, ''barışa açılan kapı açık'' diyerek, NATO güçlerine ateşkes ve müzakereler yapılması çağrısında bulunmuştu.

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