Suriyeli muhaliflerden Annan'a 48 saat süre

Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu, Esed'in orduyu 48 saat içinde yerleşim bölgelerinde çekmemesi halinde Annan'ın ateşkes planını tanımayacaklarını ilan etti.

Humus kentine bağlı Hula ilçesinde 108 kişinin katledilmesinin ardından uluslararası toplumun Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e uyguladığı baskı artarak devam ediyor. Katliamı protesto eden 13 ülke Suriyeli büyükelçi ve diplomatları sınır dışı ederken, muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu da, Esed'e ültimaton verdi. Özgür Suriye Ordusu, 48 saat içinde Suriye ordusunun kent ve ilçelerden çekilmemesi halinde, tek taraflı olarak Annan'ın ateşkes planını tanımayacaklarını ilan etti.

'Görevimiz sivilleri savunmak'

Açıklamada, "Suriye rejimi cuma gününe (09:00 GMT) kadar verdiği sözü yerine getirmezse, Özgür Suriye Ordusu Annan planını daha fazla bağlı kalmayacağını ilan eder. Görevimiz, sivilleri savunmak olacak" denildi.

Obama'dan AB'ye 'Suriye' telefonu

ABD Başkanı Barack Obama da, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ve İtalya Başbakanı Mario Monti'yle video konferans yoluyla Suriye'yi konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Görüşmede liderler, Suriye'deki rejimin kendi halkına uyguladığı şiddetin sona ermesinin önemi ve ülkede siyasi değişimin hayata geçmesinin aciliyeti noktasındaki ortak perspektiflerini dile getirdi" denildi.