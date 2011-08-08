T24 LogoT24 Logo
Dünya

MUHALİFLER YALANLADI NALUT (A.A)

08 Ağustos 2011 01:02

-MUHALİFLER YALANLADI NALUT (A.A) - 07.08.2011 - Libyalı muhalifler, başkent Trablus'un 80 km güneyindeki stratejik bir nokta olan Bir El Ganam kasabasının hükümet güçlerince ele geçirildiği iddiasını yalanladı.  Muhaliflerin kenti dün ele geçirdiklerini ve kuzeye, Trablus'a doğru ilerlediklerini açıklamalarından sonra Libya Başbakanı Bağdadi Mahmudi bugün yaptığı açıklamada, tamamen rejimin kontrolü altında bulunan kentte, yaşamın normale döndüğünü söylemişti.  Mahmudi'nin bu açıklaması üzerine bölgedeki muhalif komutanlardan Albay Cuma İbrahim, "Kaddafi bir yalancı çünkü Bir El Ganam bizim kontrolümüzde, dün sahip olduğumuz mevzimiz elimizde ve son 24 saat içerisinde kuzeydoğu yönünde de ilerleme kaydettik" dedi. Albay İbrahim, kuzeydoğu yönünde 10 kilometre kadar ilerlediklerini ve hedeflerinin başkent yakınındaki Zaviye kenti olduğunu söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24