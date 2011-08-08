-MUHALİFLER YALANLADI NALUT (A.A) - 07.08.2011 - Libyalı muhalifler, başkent Trablus'un 80 km güneyindeki stratejik bir nokta olan Bir El Ganam kasabasının hükümet güçlerince ele geçirildiği iddiasını yalanladı. Muhaliflerin kenti dün ele geçirdiklerini ve kuzeye, Trablus'a doğru ilerlediklerini açıklamalarından sonra Libya Başbakanı Bağdadi Mahmudi bugün yaptığı açıklamada, tamamen rejimin kontrolü altında bulunan kentte, yaşamın normale döndüğünü söylemişti. Mahmudi'nin bu açıklaması üzerine bölgedeki muhalif komutanlardan Albay Cuma İbrahim, "Kaddafi bir yalancı çünkü Bir El Ganam bizim kontrolümüzde, dün sahip olduğumuz mevzimiz elimizde ve son 24 saat içerisinde kuzeydoğu yönünde de ilerleme kaydettik" dedi. Albay İbrahim, kuzeydoğu yönünde 10 kilometre kadar ilerlediklerini ve hedeflerinin başkent yakınındaki Zaviye kenti olduğunu söyledi.