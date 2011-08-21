-Muhalifler Trablus'a saldırdı TRABLUS (A.A) - 21.08.2011 - Libya'da muhaliflerin NATO güçleriyle ortak başkent Trablus'a saldırı başlattıkları bildirildi. Associated Press muhabirleri de başkentte olağan dışı silah sesleri ve patlamalar duyduklarını söylediler. Associated Press haber ajansında yer alan haberde, NATO uçaklarının akşamüstü başlattıkları ağır bombardımanın ve çatışmaların başkent Trablus'ta yabancı gazetecilerin kaldığı otelin yakınında meydana geldiği yer alıyor. Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Abdül Hafız Goga da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ''Kritik saatler başlamıştır. Trablus ayağa kalkmıştır'' dedi. Muhalifler birkaç gün önce Trablus'un batısındaki Zaviye kentinin kontrolünü ele geçirmişti.