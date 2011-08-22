-Muhalifler Trablus'a girdi TRABLUS (A.A) - 21.08.2011 - Libya'da batıdan başkent Trablus'a ilerleyen muhaliflerin kente girdiği bildirildi. Bölgedeki AFP muhabiri, Nefusa dağından doğru gelen muhaliflerin bölgedekiler tarafından sevinç gösterileriyle karşılandığı belirtildi. Görgü tanıkları, başkentte çok sayıda anayolun muhalifler tarafından kapatıldığını söyledi. -Çatışmalarda 376 ölü, bin yaralı- Öte yandan, Kaddafi hükümetinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, dün akşam ve bugünkü çatışmalarda her iki taraftan 376 kişinin öldüğünü, bin kadar kişinin de yaralandığını söyledi.