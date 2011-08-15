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Dünya

Muhalifler Trablus yolunda iki kenti ele geçirdi ZAVİYE (A.A)

15 Ağustos 2011 14:57

-Muhalifler Trablus yolunda iki kenti ele geçirdi ZAVİYE (A.A) - 15.08.2011 - Libyalı muhalifler, başkent Trablus yakınlarındaki Garyan ve Sorman kentlerini ele geçirdiklerini ve başkente ilerleyişlerini sürdürdüklerini belirtti. Muhaliflerin batı bölgesi askeri konsey sözcüsü Abdüsselam Otman, Trablus'a güneyden 50 km ve batıdan 60 km uzaklıktaki Garyan ve Sorman kentlerini ele geçirdiklerini, Zaviye ve Sorman arasında bulunan 15 km uzunluğundaki karayolunu tamamen kontrol ettiklerini ve Trablus'un Tunus'tan olağan ikmaline engel olduklarını kaydetti. Libya'daki muhalefet, Zaviye kentinde de kuvvetli bir direnişle karşılaştıklarını, Kaddafi yanlısı güçlerin kontrollerindeki mahalleleri ağır bombardımana tuttuklarını bildirdi. Muhalif güçler, üç cephedeki çarpışmalarda 12 kayıp verdiklerini ve onlarca kişinin yaralandığını açıklarken, Kaddafi güçlerinden 52 askeri esir aldıklarını belirttiler. Öte yandan Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, muhaliflerin Garyan'a girdiklerini doğrularken, bu kenti yeniden almaya hazır olduklarını söyledi. -Tunus'ta görüşmeler- Bu arada, Libyalı muhalif güçler ile Muammer Kaddafi'nin temsilcileri arasında dün geç saatlerde Tunus'un Cerba adasında görüşmeler olduğu öne sürüldü. Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, görüşmelerin kapalı kapılar ardında, bir otelde yapıldığını kaydetti. Ancak bu haber bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

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