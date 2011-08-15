T24 LogoT24 Logo
Dünya

Muhalifler Trablus yolunda CEZAYİR (A.A)

15 Ağustos 2011 00:53

-Muhalifler Trablus yolunda CEZAYİR (A.A) - 14.08.2011 - Libyalı muhalif güçler, başkent Trablus'un 50 kilometre batısındaki Zaviye'yi ele geçirdiklerini, başkente 80 kilometre mesafedeki Garyan'a girdiklerini açıklamalarından sonra bu kez de başkentin 70 kilometre batısındaki Surman kasabasını kontrol altına aldıklarını açıkladı.  Reuters'ın haberine göre kendisini Abdülrahman olarak tanıtan, Zintan'dan arayan bir muhalif sözcüsü, "devrimciler bugün Surman'ın merkezine girdi. Kasabayı tamamıyla kontrolleri altına aldı. Burada artık çatışmalar sona erdi" dedi. Bugün daha erken saatlerde Surman'da bulunduğunu belirten sözcü, "Çatışmalarda 10 muhalif öldü, 34'ü yaralandı" diye konuştu.  Öte yandan, Zaviye'yi ele geçiren muhalif güçler, yakında başkent Trablus'a saldırabileceklerini belirtiyor. Kasabada bulunan bir muhalif asker Reuters'a yaptığı açıklamada, "Birkaç gün içerisinde Trablus'a saldıracağımızı umut ediyorum. Bugün Zaviye'deyiz ve Libya'yı kurtarabiliriz" dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24