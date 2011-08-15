-Muhalifler Trablus yolunda CEZAYİR (A.A) - 14.08.2011 - Libyalı muhalif güçler, başkent Trablus'un 50 kilometre batısındaki Zaviye'yi ele geçirdiklerini, başkente 80 kilometre mesafedeki Garyan'a girdiklerini açıklamalarından sonra bu kez de başkentin 70 kilometre batısındaki Surman kasabasını kontrol altına aldıklarını açıkladı. Reuters'ın haberine göre kendisini Abdülrahman olarak tanıtan, Zintan'dan arayan bir muhalif sözcüsü, "devrimciler bugün Surman'ın merkezine girdi. Kasabayı tamamıyla kontrolleri altına aldı. Burada artık çatışmalar sona erdi" dedi. Bugün daha erken saatlerde Surman'da bulunduğunu belirten sözcü, "Çatışmalarda 10 muhalif öldü, 34'ü yaralandı" diye konuştu. Öte yandan, Zaviye'yi ele geçiren muhalif güçler, yakında başkent Trablus'a saldırabileceklerini belirtiyor. Kasabada bulunan bir muhalif asker Reuters'a yaptığı açıklamada, "Birkaç gün içerisinde Trablus'a saldıracağımızı umut ediyorum. Bugün Zaviye'deyiz ve Libya'yı kurtarabiliriz" dedi.