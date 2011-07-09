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Dünya

MUHALİFLER TAHRİR MEYDANI'NDAN AYRILMIYOR  KAHİRE (A.A)

09 Temmuz 2011 22:40

-MUHALİFLER TAHRİR MEYDANI'NDAN AYRILMIYOR  KAHİRE (A.A) - 09.07.2011 - Mısır'da muhaliflerin devrimi yeniden canlandırmak, Mübarek döneminden hesap sorulma sürecini hızlandırmak üzere dün başlattığı gösteriler devam ediyor.  Geceyi Tahrir Meydanı'nda geçiren 5 bin kadar gösterici, devrim süreci tamamlanmadan meydanı boşaltmayacaklarını söylüyor. Meydanın giriş ve çıkışlarına barikatlar kuran muhalifler, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin bürokratlarının yargılanmasına ilişkin sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyor.  Uzun süreden sonra binlerce gösterici ile sokaklara inen muhalefet, Tahrir Meydanı'na büyük çadırlar kurdu. Göstericilerin kurduğu seyyar hastanede protestoculara hizmet vermeye başladı.  Mısır'da yönetimdeki Yüksek Askeri Konsey'den yolsuzluklarla mücadele etmesini isteyen muhalifler, Mübarek'in bürokratları ile gösteriler sırasında halka karşı şiddet kullanan güvenlik görevlilerinin yargılanmalarının yapılmasını talep ediyor.  Talepleri yerine getirilinceye kadar alandan ayrılmayı reddeden protestocular, Mübarek'in kapatılan partisi Ulusal Demokrat Parti ile yine lağvedilen Mısır Devlet Güvenlik Teşkilatı'nın, suç gruplarını kullanarak ülkeyi istikrarsızlaştırma çabası içinde olduğu ileri sürüyor.  Geceyi babası ile meydanda geçirdiğini söyleyen 10 yaşındaki Mona Muhammed, AA muhabirine "Suç grupları ile mücadele edilmesi için gösteri yapıyorum. Çünkü onlardan korkuyorum" dedi.  Muhalif gösterilere devamlı katıldığını söyleyen Seyyid Hüseyin, 25 Ocak sürecinin ardından yeni bir şey olmadığını savunarak, devrimi tamamlamadan evlerine dönmeyeceklerini söyledi.  Mısır'ın Süveyş kentinde de dün başlayan gösterilerin halen devam ettiği bildirildi.  Ülkede, 25 Ocak tarihinde başlayan halk ayaklanmasının neticesinde Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek istifa etmek zorunda kalmış, ordu, meclisi feshederek, anayasayı askıya aldığını açıklamıştı. 25 Ocak tarihinden bu yana Mısır'da yaşanan çatışmalarda 1000 kişi hayatını kaybederken 10 bin kişide yaralanmıştı. 

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