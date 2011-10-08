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Dünya

Muhalifler Sirte'de SİRTE (A.A)

08 Ekim 2011 19:21

-Muhalifler Sirte'de SİRTE (A.A) - 08.10.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) bağlı birliklerin Sirte kentinde önemli bir anayolun kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. AFP muhabiri, doğudan gelen UGK birliklerinin devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri ve kalesi Sirte'de güneye geçişi sağlayan çift yönlü anayolun kontrolünü ele geçirerek kentte ilerlediklerini belirtti. Muhabir, bölgeden otomatik silah seslerinin geldiğini aktardı.  UGK birliklerini taşıyan ağır silahlarla yüklü yaklaşık 100 aracın bu sabah kentin güneyinde şimdiye kadarki en yoğun saldırılardan birini düzenlediği bildirilmişti.

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