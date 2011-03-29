-MUHALİFLER SİLAH DESTEĞİ İSTEDİ LONDRA (A.A) - 29.03.2011 - Aslı Aral - Libya'daki geçici Ulusal Konseyi üyeleri, kendilerine siyasi desteğin yanı sıra silah desteğinin sağlanmasının da iyi olacağını söylediler. Ulusal Konseyi üyeleri Mahmud Şamman ile Cuma El Gamaty, Londra'daki uluslararası Libya konferansı çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenlediler. Konseyin 33 üyeden oluştuğunu belirten Şamman ve Gamaty, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile bugün "çok yapıcı" görüşmeler yaptıklarını ifade ettiler. Libya halkının 42 yıl boyunca Kaddafi'nin zulmü altında acı çektiğini kaydeden üyeler, uluslararası toplumun desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kaddafi yönetimi altında Libya'nın gelişme fırsatını kaybettiğini belirten üyeler, geçici Ulusal Konseyinin Libya'nın yeni hükümeti olmayacağını, sadece geçiş sürecine yardımcı olduklarını bildirdiler. Bir gazetecinin, "ABD'nin muhalifleri silahlandırdığı" yönündeki haberleri hatırlatması üzerine, üyelerden El Gamaty, "Her türlü yardımı memnuniyetle karşılarız ama şimdiye kadar hiçbir silah yardımı almadık. Silahlarımız yok. Siyasi desteğin yanında, silah desteği de olursa çok iyi olur" yanıtını verdi. Londra'daki konferansa Libya'daki geçici Ulusal Konseyin üyelerinin yanı sıra konseyin Özel Temsilcisi Mahmud Jabril de katılıyor. Konsey, konferans çerçevesinde yaptığı basın açıklamasında ise, Libya'da ulusal bir anayasa oluşturmayı ve ülkede siyasi oluşum ile ülkenin gelişimi için bir süreç başlatmayı amaçladıklarını bildirmişlerdi.