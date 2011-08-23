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Dünya

Muhalifler: Savaşı kazandık

Libyalı muhaliflerin komutanından, ''Savaşı kazandık. Fare gibi kaçtılar'' açıklaması geldi...

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - Libyalı muhaliflerin komutanından, ''Savaşı kazandık. Fare gibi kaçtılar'' açıklaması geldi.

Libyalı muhaliflerin komutanı Abdülhakim Belhak, başkent Trablus'ta Libya lideri Muammer Kaddafi'nin karargahının ele geçirilmesinden sonra savaşın kazanıldığını söyledi.

Belhak, El Cezire televizyon kanalında canlı yayınlanan açıklamasında, ''Savaşı kazandık. Fare gibi kaçtılar'' dedi.

Bu arada Libya'nın BM'deki diplomatı İbrahim Debbaşi, muhaliflerin, Muammer Kaddafi, oğlu Seyfülislam ve istihbarat şefini, savaş suçluları olarak yargılamak istediğini söyledi.

Debbaşi, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Libyalı muhaliflerin, Muammer Kaddafi, oğlu Seyfülislam ve istihbarat şefi hakkındaki suçlamalar konusunu Uluslarası Ceza Mahkemesi ile görüşeceğini belirtirken, muhaliflerin üç yetkiliyi savaş suçluları olarak yargılamak istediğini kaydetti.


BM'DEN UZLAŞMA ÇAĞRISI

Öte yandan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Libyalı muhaliflerin liderine 'uzlaşma' çağrısında bulunduğu bildirildi.

Ban'ın sözcüsü, BM Genel Sekreterinin Libyalı muhaliflerin lideri Mustafa Abdülcelil'i aradığını belirtti. Sözcü, ulusal birlik, uzlaşma ve tüm tarafları içeren bir sürecin gerekliliğini vurguladığını söyledi.


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