'Muhalifler Şam'ı ele geçirirse Esed Alevi devleti kuracak'

Suriye lideri Esad’ın Şam’ın düşmesi halinde Akdeniz kıyısında bir Alevi devleti kuracağı öne sürüldü. Suriyeli eski başkan yardımcısı Abdülhalim Haddam, “Esad füzeleri ve stratejik silahlarını bu bölgeye kaydırıyor. Burada yeni bir devlet kurulması kesin” dedi.

Suriye’de hafta sonu yaklaşık 200 kişinin katledilmesi ve çatışmaların başkent Şam’a ulaşması Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geleceği hakkında soru işaretlerini artırırken, ülkenin bölüneceği söylentileri de ayyuka çıktı.

Esad yönetiminin Şam’ın düşmesi durumunda Akdeniz kıyısından Ensariye Dağları’na kadar uzanan, Lazkiye ve Tartus kentlerini de içine alan, Alevi nüfusun çoğunlukta olduğu bölgede bir Alevi devleti kuracağı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Ancak Beşar Esad’ın babası ve selefi Hafız Esad’a 21 yıl süreyle başkan yardımcılığı yapan, o ölünce de Beşar Esad seçilene kadar vekâleten Cumhurbaşkanı olan Abdülhalim Haddam ortaya yeni bir iddia attı. Beşar Esad’la arası açıldıktan sonra 2005’te Paris’e sürgüne gönderilen Haddam, İspanyol El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, “Şam yönetiminin füzelerini ve stratejik silahlarını, bu bölgeye naklettiğini” iddia etti. “Yakın bir gelecekte Alevi devleti kurulması kesin” diyen Haddam, rejimin isyancılarla savaşmak için tanklarını ve ağır makineli tüfekleri ise ‘şimdilik’ bu bölgeye taşımadığını öne sürdü.

Aleviler toplanıyor



Amerikan istihbarat kaynakları da geçen hafta Esad yönetiminin elindeki kimyasal silahları depolardan çıkarıp bilinmeyen bir bölgeye naklettiğini öne sürmüştü. Bu hamlenin amacı anlaşılamazken, “Esad’ın ya isyancılara karşı kimyasal silah kullanmaya hazırlandığı ya da bu silahları daha güvenli bir bölgeye gönderdiği” olasılıkları dile getirilmişti.

Bir dönem Şam’da da görev alan Fransız diplomat Ignace Leverrier ise “Esad ailesinin adının karıştığı cinayetler Aleviler üzerinde de baskı yaratıyor ve toplumda bölünme oluşturuyor. Ordunun, istihbaratın ve Esad’ın milis gücü ‘şabiha’ların çoğunluğu Alevi. Ölenlerin çoğu ise Sünni. Birçok Alevi avukat, dişçi, çalışan müşterilerini kaybetmeye başladı. Ülkenin güneybatısındaki bölgelerine dönüyorlar” dedi. Bu iddiaların akla yatkın olduğunu savunan ABD’de yayımlanan Middle East Quarterly dergisinin editörü Gary Gambill de “Esad’ın Şam için kanının son damlasına kadar savaşacağını sanmıyorum. Şam’ı kurtaramayacağını anladığı gün Alevi bölgesine gidecektir. Esad’ın elinde çok kan var ve kendisine ne kadar güvence verilirse verilsin rejim değişikliği sonrası Suriye’de huzur içinde yaşayamaz” dedi.