-MUHALİFLER RAS LANUF'A GERİ ÇEKİLDİ RAS LANUF (A.A) - 06.03.2011 - Libya'da ülkenin batısına doğru ilerleyen muhalif güçlerin, doğudaki stratejik petrol kenti Ras Lanuf'a geri çekildiği bildirildi. Bin Cevad'a kadar ilerleyen muhalifler, çatışmaların ardından kentten çekildiklerini söyledi. Bölgede görev yapan Reuters muhabiri de muhaliflerin ağır makineli tüfekler taşıyan onlarca araçla batıdan Ras Lanuf'a girdiğini belirtti. Bu arada bölgedeki gazeteciler, Ras Lanuf'ta çok şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu, ardından da uçaksavar ateşi açıldığını bildirdi. Öte yandan Kaddafi yanlılarıyla mücadele eden muhalifler, ülkenin doğusundaki çatışmalar sırasında bir helikopteri düşürdüklerini iddia etti. -BİRİ GAZETECİ 14 YARALI Libya'nın Bin Cevad kentinde isyancılar ve rejim yanlıları arasındaki çatışmalarda biri gazeteci 14 kişi yaralandı. Hastane kaynakları, Muammer Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'ye 100 kilometre uzaklıktaki Bin Cevad'da bugün çıkan çatışmalarda biri Fransız gazeteci, en az 14 kişinin yaralandığını belirttiler. Aynı kaynaklar, El İhsan aşiretine bağlı milislerin direnişçileri pusuya düşürdüğünü kaydederek, bunun para için direniş hareketine ihanet anlamına geldiğini söylediler. -İNGİLTERE VE FRANSA UÇUŞ YASAĞI İÇİN ÇALIŞIYOR- Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, dün Bordeaux kentinde bir resepsiyonda yaptığı açıklamada, Libya'daki bombardımanları engellemek amacıyla uçuş yasağı bölgesi oluşturmak için İngiltere ile üzerinde çalıştıkları bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tasarısını bitirmek üzere olduklarını belirtti. Libya'daki durumu yakından izlediklerini söyleyen Juppe, "Bombardımanları engellemek amacıyla uçuş yasağı bölgesi oluşturacak bir BM Güvenlik Konseyi tasarısı çıkarmak için İngilizlerle New York'ta çalışmaktayız" dedi. Juppe, ayrıca dün sabah direnişçilerin saflarına katılan Kaddafi'nin eski İçişleri Bakanı Abdülfettah Yunus ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve Libya'daki insani durum ile sınırlar ve içerde olup bitenleri görüştüklerini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Juppe bugün de Kahire'de yaptığı açıklamada, Avrupa ve Fransa'nın, albay Muammer Kaddafi'nin direniş karşısındaki "ağır suç oluşturan çılgınlığına" hoşgörü gösteremeyeceğini söyledi. Libya ile Arap dünyasındaki durumu bugün Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile yapacağı görüşmede ele alacaklarını söyleyen Juppe, Mısır'a yaptığı ziyaretin ülkesinin Arap dünyasındaki sıra dışı karışıklık karşısındaki ilgi ve alakasını gösterdiğini kaydetti. -LİBYA'DAN TAHLİYELER Libya'daki Mısır vatandaşlarının tahliyesi için tahsis edilen Samsun feribotu ve Gelibolu firkateyni, bin 156 yolcuyla Mısır'a hareket etti. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Libya'daki Mısırlıları tahliye edecek Samsun feribotuna refakat için TCG Gelibolu fırkateyninin görevlendirildiği belirtildi. Samsun feribotunun bin 75, Gelibolu fırkateyninin ise 81 Mısırlıyı Libya'dan aldığı bildirilen notta, önceki gün Trablus Limanı'ndan ayrılan gemilerin yarın Mısır'ın İskenderiye Limanı'na ulaşacağı kaydedildi.