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Dünya

MUHALİFLER PARLAMENTO BİNASI ÖNÜNDE BARİKAT KURDU  KAHİRE (A.A)

09 Şubat 2011 10:30

-MUHALİFLER PARLAMENTO BİNASI ÖNÜNDE BARİKAT KURDU  KAHİRE (A.A) - 09.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan parlamento binasının önüne muhalifler tarafından barikatlar kuruldu.  Muhalefet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Meclis Caddesi'ne barikat kuran göstericiler, parlamentoya giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.  İktidar partisi NDP'nin bazı milletvekillerinin Mısır devlet televizyonuna parlamentodan telefon ile bağlanarak, görevlerine devam ettiklerini ve muhalif göstericilerin Tahrir meydanı dışında hiç bir etkinliği bulunmadığını iddia etmeleri üzerine Mısır Parlamentosu önünde kontrol noktaları oluşturan protestocuların, Cuma gününe kadar parlamenterlerin parlamentoya girişini engellemeyi amaçladıkları öğrenildi.  Parlamento binasının iç kısmı polis tarafından korunurken, dış kısmında bulunan askeri birliklerin, protestocuların barikat kurmasına müdahale etmedikleri de görgü tanıklarınca ifade edildi.

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