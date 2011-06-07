-MUHALİFLER OPEC'E TEMSİLCİ GÖNDERMİYOR VİYANA (A.A) - 07.06.2011 - Libya'da muhaliflerin, Avusturya'da yarın yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına temsilci göndermeyeceği belirtildi. Muhaliflere ait bir petrol şirketinin yetkilisi Abdül Celil Mayuf, ''Resmi bir temsilci olmayacak. Ulusal Konsey OPEC'e katılma talebinde bulundu ancak cevap vermediler. Çok hassas bir durum ve OPEC'in iki temsilciyi kabul edeceğini sanmıyorum'' dedi. Bir muhalif kaynak ise muhaliflerin Maliye ve Petrol Bakanı Ali Tarhuni'nin hala Bingazi'de olduğunu ve ''büyük ihtimalle'' resmi ya da gayri resmi olarak Viyana'ya gideceğini kaydetti. Tarhuni, geçen ay yaptığı açıklamada, daha fazla uluslararası tanınma elde etmek amacıyla toplantıya katılmayı umduklarını dile getirmişti. Toplantıya gidecek Libya heyetine Libya lideri Muammer Kaddafi hükümeti yetkilisi Umran Abukraa başkanlık ediyor. Uzmanlar, toplantıda iki Libya heyetinin olası varlığının ülkeler arasında gerilimi artıracağına ve anlaşmayı etkileyeceğine dikkati çekiyor. OPEC üyesi Katar, resmen muhalif hükümeti tanımış ve mali destek önerisinde bulunmuştu.