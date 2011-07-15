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Dünya

MUHALİFLER MEŞRU HÜKÜMET OLARAK TANINACAK İSTANBUL (A.A) 

15 Temmuz 2011 19:04

-MUHALİFLER MEŞRU HÜKÜMET OLARAK TANINACAK İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Libya Temas Grubu'nun, merkezi Bingazi'de bulunan muhaliflerin kurduğu konseyi "Libya topraklarındaki meşru hükümet makamı" olarak tanımayı kararlaştırdığını söyledi. Juppe, Libya Temas Grubu'nun 4. toplantısı için bulunduğu İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Geçiş Konseyi'nin tanınmasının, bir günlük toplantının sonunda yayımlanacak nihai bildiriye girdiğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı, toplantıda ayrıca Libya lideri Muammer Kaddafi'nin iktidardan ve tüm askeri sorumluluklarından vazgeçmesi ve ateşkes çağrısında bulunmasını sağlayacak yol haritasında anlaşma sağlandığını kaydetti. İstanbul toplantısında Libya'nın demokrasiye geçişiyle ilgili planların da yapıldığını ifade eden Juppe, ateşkes sağlanmadığı sürece NATO operasyonların Ramazan'da süreceğini belirtti.

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