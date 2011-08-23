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Dünya

Muhalifler Kaddafi'yi yargılamak istiyor NEW YORK (A.A)

23 Ağustos 2011 23:20

-Muhalifler Kaddafi'yi yargılamak istiyor NEW YORK (A.A) - 23.08.2011 - Libya'nın BM'deki diplomatı İbrahim Debbaşi, Libyalı muhaliflerin, Libya lideri Muammer Kaddafi, oğlu Seyfülislam ve istihbarat şefini, savaş suçluları olarak yargılamak istediğini söyledi.  Debbaşi, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Libyalı muhaliflerin, Muammer Kaddafi, oğlu Seyfülislam ve istihbarat şefi hakkındaki suçlamalar konusunu Uluslarası Ceza Mahkemesi ile görüşeceğini belirtirken, muhaliflerin üç yetkiliyi savaş suçluları olarak yargılamak istediğini kaydetti.   Bu arada, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin sözcüsü Cuma El Cemati, BBC televizyonuna, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ya Trablus'ta ya da Trablus yakınında olduğu açıklamasında bulundu. El Cemati, Kaddafi'nin ülkeden ayrıldığını sanmadıklarını belirterek, "Hala Libya'da olduğuna inanıyoruz. Ya Trablus'ta ya da Trablus yakınında olduğunu sanıyoruz" diye konuştu. Sözcü, Muammer Kaddafi'in er ya da geç bulunacağını, Libya liderinin direnmesi halinde öldürüleceğini, aksi takdirde ise tutuklanacağını kaydetti.

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