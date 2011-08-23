-Muhalifler, Kaddafi'nin karargahına girdi TRABLUS (A.A) - 23.08.2011 - Libyalı muhaliflerin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Trablus'taki Babül Aziziye karargahına girdiği bildirildi. Reuters muhabirleri, Kaddafi'ye bağlı güçlerin Babül Aziziye karargahındaki direnişinin durduğunu ve Libyalı muhaliflerin karargaha girdiğini söylediler. Libyalı muhaliflerin, kutlama yapmak için karargahın içinde havaya ateş açtıkları belirtildi. -İtalya ile yapılan sözleşmelere saygı gösterilecek Libyalı muhaliflerin Roma sözcüsü Hafed Gaddur, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından İtalya ile yapılmış sözleşmelere saygı gösterileceğini söyledi. Libya hükümetinden ocak ayında ayrılarak Libyalı muhaliflere katılmasının ardından Roma temsilcisi olan Gaddur, basına yaptığı açıklamada, geçici hükümet kurulduğunda sözleşmelerin yürürlüğe gireceğini belirtti. Gaddur, ''İtalya ve Libya iki yakın ülkedir ve tüm mutabakatlar her iki ülkenin ve halklarının çıkarınadır. Bu yüzden imzalanmış bütün sözleşmeler teyit edilecek'' diye konuştu. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini bugün yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin devrilmesi halinde Libyalı muhaliflerin İtalyan şirketleriyle yaptığı sözleşmelere saygı göstereceğini beklediğini belirtmişti. İtalya'nın, eski sömürgesi Libya'da, petrol sahalarından, savunma ve inşaat sektörlerindeki milyarlarca dolarlık sözleşmelere kadar çok geniş bir alana yayılmış çıkarları bulunuyor. -"Seyfülislam Kaddafi hiç yakalanmadı" Libyalı muhaliflerin sözcüsü Şemseddin Abdülmola, Pazar günü yakalandığı bildirilen, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin aslında hiç ele geçirilmediğini belirtti. Sözcü, telefonla Alman haber ajansına yaptığı açıklamada, Ulusal Geçiş Konseyi'nin, Seyfülislam'ın hiç yakalanmadığına inandığını söyledi. Bu dedikodunun muhtemelen, muhaliflerin arasına sızan Kaddafi ajanlarınca çıkarıldığını ifade eden Abdülmola, "Konseyin hatası ise kendi kaynaklarından kesin olarak doğrulatmadan bu haberi yaymış olması" diye konuştu. Sözcü ayrıca, Trablus'taki çatışmalarda şu ana kadar yaklaşık 2000 kişinin öldüğünü söyledi. Ancak bu rakam bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Abdülmola, muhaliflerin başkentteki hemen hemen tüm hastanelerin, uluslararası havaalanının ve çok sayıda diğer önemli kurumun kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Muhalifler Pazar günü, Seyfülislam Kaddafi'nin yakalandığını açıklamış, ancak 39 yaşındaki Kaddafi bugün, başkentte bir otelde gazetecilerin önüne çıkmıştı. -Libya Bayrağı, tekrar göndere çekildi Libyalı muhaliflerin dün Atina Büyükelçiliğinde indirdiği Libya bayrağı tekrar göndere çekildi. Yunan medyası, yeşil bayrağın, Libya'nın Atina Büyükelçisi Ramadan Barek'in talimatıyla yeniden göndere çekildiğini duyurdu. Haberlerde, dün elçiliği basarak, bazı evrakları tahrip eden Libyalı muhaliflerin elçilik avlusunda bekleyişi sürerken, Büyükelçi Barak'ın 4-5 memurla birlikte kapandığı binadan olayları izlediği belirtildi. Aralarında Libya'nın Atina Büyükelçiliği askeri ataşesinin de bulunduğu muhaliflerin, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünün Libya'daki Geçici Konseyi tanıdığını belirterek, Atina'nın da bir an önce Konseyi tanıması çağrısında bulunduğu bildirildi. -NATO Libya'da rol üstlenebilir NATO'nun, Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından Libya'da rol üstlenebileceği bildirildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de basına açıklamada bulunan NATO sözcüsü Oana Lungescu, ''NATO ihtiyaç duyulması ve istenmesi halinde destekleyici bir rol üstlenmek konusunda isteklidir'' diye konuştu. Öte yandan İtalya'nın Napoli kentinde video konferans yoluyla basına açıklamada bulunan NATO sözcüsü Albay Roland Lavoie, Libya'daki durumun çok tehlikeli olmaya devam ettiğini ve bu ülke üzerindeki operasyonlar ile Kaddafi yanlısı güçlere yönelik bombardımanın, savaşmaya devam etmeleri durumunda süreceğini söyledi. Lavoie, Kaddafi yanlısı güçlerin savaşma yeteneklerinin ciddi şekilde azaltıldığını, kaçmalar veya muhaliflere sığınmalar nedeniyle güç kaybettiğini sözlerine ekledi.