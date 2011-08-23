Muhalifler, Kaddafi'nin karargahına girdi

T24 - Libyalı muhalif güçler, 'Trablus savaşı'nın 3. gününde Kaddafi'nin karargahını ele geçirdi. Kaddafi'nin nerede ise olduğu hala meçhul...



Reuters muhabirleri, Kaddafi'ye bağlı güçlerin Babül Aziziye karargahındaki direnişinin durduğunu ve Libyalı muhaliflerin karargaha girdiğini söylediler.



Libyalı muhaliflerin, kutlama yapmak için karargahın içinde havaya ateş açtıkları belirtildi.





Trablus'un yüzde 80'i muhaliflerin kontrolünde



Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi, başkent Trablus'un yüzde 80'inin kontrollerinde olduğunu bildirdi.



AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, kısa süre önce Konseyin Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüştüğünü belirtti.



Ashton, görüşmeden sonra Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Abdülcelil'in, Trablus'un yüzde 80'inin Konseyin kontrolünde olduğunu söylediğini belirtti.



"Abdülcelil'in Trablus'ta daha da ilerlemenin biraz zaman alacağını öngördüğünü" söyleyen Ashton, Konseyin seçimlere hazırlanılması için uluslararası yardım beklediğini de ifade etti.





'72 saat içinde özgürlük'



Libya'nın BM Büyükelçisi İbrahim Debbaşi de, Babül Aziziye'nin "tamamen devrimcilerin ellerinde olduğunu" belirterek, tüm Libya'nın 72 saat içinde özgürlüğüne kavuşmasını beklediğini kaydetti.





Kaddafi nerede?



Muhaliflerin Pazar günü itibariyle girdikleri Trablus'ta, Kaddafi'nin üç oğlunu teslim aldıkları duyurulmuş ancak daha sonra halef olarak görülen Seyfülislam Kaddafi'nin Trablus sokaklarındaki görüntüsü ortaya çıkmıştı.



Seyfülislam, ailesinin durumunun iyi olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini söylerken, ABD'nin, Libya'dan çıktığı yönünde bir bilginin bulunmadığını duyurduğu Kaddafi'den ise bugün bir açıklama gelmişti.



Rus yetkililerin ulaştığı Kaddafi, "hayattayım ve savaşacağım" mesajı vermişti.



Pentagon, muhaliflerin Kaddafi'nin karargahına girmesinin hemen ardından, iki gündür yaptığı açıklamayı tekrarladı: "Kaddafi'nin hala Libya'da olduğuna inanıyoruz..."



İtalya ile yapılan sözleşmelere saygı gösterilecek



Libyalı muhaliflerin Roma sözcüsü Hafed Gaddur, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından İtalya ile yapılmış sözleşmelere saygı gösterileceğini söyledi.

Libya hükümetinden ocak ayında ayrılarak Libyalı muhaliflere katılmasının ardından Roma temsilcisi olan Gaddur, basına yaptığı açıklamada, geçici hükümet kurulduğunda sözleşmelerin yürürlüğe gireceğini belirtti.



Gaddur, ''İtalya ve Libya iki yakın ülkedir ve tüm mutabakatlar her iki ülkenin ve halklarının çıkarınadır. Bu yüzden imzalanmış bütün sözleşmeler teyit edilecek'' diye konuştu.



İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini bugün yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin devrilmesi halinde Libyalı muhaliflerin İtalyan şirketleriyle yaptığı sözleşmelere saygı göstereceğini beklediğini belirtmişti. İtalya'nın, eski sömürgesi Libya'da, petrol sahalarından, savunma ve inşaat sektörlerindeki milyarlarca dolarlık sözleşmelere kadar çok geniş bir alana yayılmış çıkarları bulunuyor.





'Seyfülislam Kaddafi hiç yakalanmadı'



Libyalı muhaliflerin sözcüsü Şemseddin Abdülmola, Pazar günü yakalandığı bildirilen, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin aslında hiç ele geçirilmediğini belirtti.



Sözcü, telefonla Alman haber ajansına yaptığı açıklamada, Ulusal Geçiş Konseyi'nin, Seyfülislam'ın hiç yakalanmadığına inandığını söyledi. Bu dedikodunun muhtemelen, muhaliflerin arasına sızan Kaddafi ajanlarınca çıkarıldığını ifade eden Abdülmola, "Konseyin hatası ise kendi kaynaklarından kesin olarak doğrulatmadan bu haberi yaymış olması" diye konuştu.



Sözcü ayrıca, Trablus'taki çatışmalarda şu ana kadar yaklaşık 2000 kişinin öldüğünü söyledi. Ancak bu rakam bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.



Abdülmola, muhaliflerin başkentteki hemen hemen tüm hastanelerin, uluslararası havaalanının ve çok sayıda diğer önemli kurumun kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti.



Muhalifler Pazar günü, Seyfülislam Kaddafi'nin yakalandığını açıklamış, ancak 39 yaşındaki Kaddafi bugün, başkentte bir otelde gazetecilerin önüne çıkmıştı.





Libya Bayrağı, tekrar göndere çekildi



Libyalı muhaliflerin dün Atina Büyükelçiliğinde indirdiği Libya bayrağı tekrar göndere çekildi.



Yunan medyası, yeşil bayrağın, Libya'nın Atina Büyükelçisi Ramadan Barek'in talimatıyla yeniden göndere çekildiğini duyurdu.



Haberlerde, dün elçiliği basarak, bazı evrakları tahrip eden Libyalı muhaliflerin elçilik avlusunda bekleyişi sürerken, Büyükelçi Barak'ın 4-5 memurla birlikte kapandığı binadan olayları izlediği belirtildi.



Aralarında Libya'nın Atina Büyükelçiliği askeri ataşesinin de bulunduğu muhaliflerin, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünün Libya'daki Geçici Konseyi tanıdığını belirterek, Atina'nın da bir an önce Konseyi tanıması çağrısında bulunduğu bildirildi.





NATO Libya'da rol üstlenebilir



NATO'nun, Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından Libya'da rol üstlenebileceği bildirildi.



Belçika'nın başkenti Brüksel'de basına açıklamada bulunan NATO sözcüsü Oana Lungescu, ''NATO ihtiyaç duyulması ve istenmesi halinde destekleyici bir rol üstlenmek konusunda isteklidir'' diye konuştu.



Öte yandan İtalya'nın Napoli kentinde video konferans yoluyla basına açıklamada bulunan NATO sözcüsü Albay Roland Lavoie, Libya'daki durumun çok tehlikeli olmaya devam ettiğini ve bu ülke üzerindeki operasyonlar ile Kaddafi yanlısı güçlere yönelik bombardımanın, savaşmaya devam etmeleri durumunda süreceğini söyledi.



Lavoie, Kaddafi yanlısı güçlerin savaşma yeteneklerinin ciddi şekilde azaltıldığını, kaçmalar veya muhaliflere sığınmalar nedeniyle güç kaybettiğini sözlerine ekledi.





