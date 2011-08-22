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Muhalifler Kaddafi'nin bayrağını Ankara'da indirdi

Muhaliflerin başkent Trablus'a girmesinin ardından Ankara'daki büyükelçilik binasındaki bayrak indirildi.

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - Muhaliflerin başkent Trablus'a girmesinin ardından Ankara'daki büyükelçilik binasındaki bayrak indirildi.



ntvmsnbc'nin haberine göre, Libya'da 6 aydır süren iç savaşta sona yaklaşılırken Ankara'daki Büyükelçilik'te hareketli saatler yaşanıyor. Dün muhaliflerin başkent Trablus'a girmesinin ardından bu sabah Ankara'daki Büyükelçilik binasına gelen personelin ilk işi Kaddafi yönetimini temsil eden bayrağı direkten indirmek oldu.

Bir süre boş kalan direğe Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'nin yani muhaliflerin bayrağı dikildi. Bayrak değişimi sırasında elçilik çalışanları arasında küçük bir tartışma yaşandı. Ancak yeni bayrak dikilirken elçilikte bir bayram havası yaşandı.  Zafer marşlarının çalındığı elçiliğe gelen Libyalılar, ellerindeki yeni bayraklarla törene dönüşen olayla eşlik etti. Değişimle ilgili açıklama yapmak isteyen büyükelçi, bayrağı değiştirenler tarafından engellendi. Kutlamaya dönüşen değişim sırasında Kaddafi posterleri de yakıldı.


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