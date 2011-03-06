-MUHALİFLER KADDAFİ GÜÇLERİNİ PÜSKÜRTTÜ TRABLUS (A.A) - 06.03.2011 - Libya'nın Misrata kentinde muhaliflerin, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin saldırısını püskürttüğü bildirildi. Görgü tanıkları Reuters ajansına telefonla yaptıkları açıklamada, muhaliflerin, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentinde Kaddafi'ye bağlı güçlerin saldırısını püskürttüğünü söylediler. Bir görgü tanığı, Kaddafi'ye bağlı güçlerin kent merkezine ulaşmaya çalıştığını, ancak devrimcilerin onları geri püskürtmesi üzerine hava üssüne geri çekildiğini kaydetti. Muhaliflerin saldırı sırasında 20 askeri yakaladığı ve bir tankı ele geçirdiği, kentin kontrolünün şu anda tamamen muhaliflerin elinde olduğu belirtildi.