-MUHALİFLER, KADDAFİ'DEN ÖNERİ BEKLİYOR BİNGAZİ (A.A) - 26.06.2011 - Libyalı muhalifler, Libya lideri Muammer Kaddafi'den "çok yakında", Libya'daki çatışmalara son verebilecek bir öneri gelmesini beklediklerini bildirdi. Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin (CNT) başkan yardımcısı Abdül Hafız Goga, "Çok yakında bir öneri gelmesini bekliyoruz, kendisi artık soluk alamaz durumda" dedi. Abdül Hafız Goga, Ulusal Geçiş Konseyi'nin Kaddafi'yle doğrudan temas halinde olmadığını, ancak Fransa ve Güney Afrika ile yapılan temaslar yoluyla bir önerinin hazırlanmakta olduğunu anladıklarını söyledi. Başkan yardımcısı Goga, "Ulusal Geçiş Konseyi'ne öneri sunmak için Kaddafi rejimi tarafından bazı ülkelerin seçildiğini, ancak henüz kendilerine hiçbir şey ulaşmadığını" kaydederek, "Kaddafi ve rejimi ile yakın çevresinin iktidarda kalmayacağı garantisi vermesi şartıyla kendilerine sunulacak her öneriyi ciddi olarak inceleyeceklerini" belirtti. "Savaşa en kısa sürede son vermek istediklerini" söyleyen Goga, "Kaddafi'ye her zaman gitmesi için manevra alanı bıraktıklarını" söyledi. Wall Street Journal gazetesinin önceki gün Amerikalı yetkililere dayanarak verdiği bir haberde, Kaddafi'nin, NATO bombardımanlarının ardından Trablus'ta "kendini güvende hissetmediğini" bu yüzden başkentten ayrılıp ülkenin başka bir kentine gitmeyi "ciddi ciddi düşündüğü" bildirilmişti. Libyalı muhalifler daha önce, Kaddafi'nin, iktidarı terk etmesi halinde, ülkede kalabilme ihtimali bulunduğunu söylemişti.