-MUHALİFLER: KADDAFİ GİDERSE ÇATIŞMA DURUR MALABO (A.A) - 01.07.2011 - Libyalı muhalifler, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da devam etmekte olan 17. Afrika Birliği zirvesinde Muammer Kaddafi çekilirse çarpışmaları durduracaklarını bildirdiler. Muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Fransa koordinatörü Mansur Seyfül Nasır, "Kaddafi'nin çekildiğini görürsek, çatışmaları durdurmaya ve Kaddafi'nin etrafındaki kardeşlerimizle görüşmeye hazırız. Hep görüşmelerden bahsediliyor, ama savaştan konuşulmuyor. Askerlerimiz her tarafta ilerliyor" diye konuştu. Trablus'a alma fikrini gözardı etmeyen ve her türlü çekilmeyi reddeden Seyfül Nasır, "Trablus'u kuşatmak için askeri operasyonlar devam eder ve ilerleme sağlanırsa, Kaddafi gitmeyi kabul edecektir. Kaddafi tecrit edilmiş durumda, sığınağında, hiçbir yere hareket edemiyor. Bu hayat değil" dedi. Libyalı muhalif yetkili, siyasi ve askeri bir çözüme hazır olduklarını belirterek, her şeyden önce Kaddafi'nin gitmesinin gerektiğinin altını çizdi. Ekvator Ginesi'nde toplanan Afrika Birliği üyesi ülkelerin devlet başkanları, dün iki saati aşkın kapalı kapılar ardında yaptıkları toplantıda Libya ile ilgili ortak bir tutum belirleyemediler. Devlet başkanlarının Libya ile ilgili toplantısı bugün de sürüyor.