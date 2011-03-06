-MUHALİFLER İNGİLİZ ASKERLERİNİ REHİN ALDIKLARINI DOĞRULADI BİNGAZİ (A.A) - 06.03.2011 - Libya'da direniş hareketinden bir kaynak, ülkenin doğusunda İngiliz askerlerinin rehin alındığı yönündeki haberleri doğruladı. Muhaliflerin kontrolündeki Bingazi'de bulunan kaynak, "Onlar (direniş ordusu) birkaç İngiliz özel kuvvetler mensubunu ele geçirdi. Bunların dost mu yoksa düşman mı olduklarından emin olamadılar. Güvenliğimiz için onları tutuyoruz. Bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi. Adı açıklanmayan kaynak, askerlerin "güvende ve iyi ellerde" olduklarını belirterek, "(İngiliz hükümetinin) neden daha önce temasa geçmediğini ya da askerlerin misyonu konusunda ayrıntılı bilgi vermediğini anlamıyoruz" diye konuştu. İngiliz, Sunday Times gazetesinde yer alan haberde, Libya'da bulunan İngiliz kuvvetlerine bağlı en az 8 askerin, ülkenin doğusunda rehin alındığı bildirilmişti. Haberde askerlerin, Libyalı muhalif liderlerle irtibat kurmak amacıyla muhaliflerin denetiminde bulunduğu bölgeye giren alt düzeyde bir İngiliz diplomata eşlik ettikleri sırada rehin alındıkları belirtilmişti. Habere ilişkin değerlendirmesi sorulan İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox ise, ''Küçük bir İngiliz diplomatik ekibinin Bingazi'de olduğunu doğrulayabilirim. Onlarla temas halindeyiz. Ancak bu konu hakkında daha fazla yorumda bulunmam benim için uygun olmaz'' demişti.