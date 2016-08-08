Muhalifler Halep'te taarruza geçti



Halep'te hükümet birlikleriyle muhalifler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Ceyş ül Fetih (Fetih Ordusu) ittifakının pazar günü yaptığı açıklamada, "Tüm Halep'in kurtarılmasında yeni bir aşamaya geçildiğini ilan ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Halep'in tümünün ele geçirilmesi için savaşçı sayısının iki katına çıkarıldığını bildiren grup, Halep Kalesi'nde bayraklarını dalgalandırana kadar savaşı bırakmayacaklarını bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abdül Rahman, Halep'in güneyinde çatışmalar yaşandığını doğrulayarak, Rus uçaklarının yoğun desteğine rağmen, Esad birliklerinin, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana en ağır yenilgilerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Siviller kaçamıyor"

Rami Abdül Rahman, Halep'te asilerin bulunduğu semtlerdeki sivillerin haftalardır kuşatma altında olduklarına ve güneybatı yönündeki rotanın çok tehlikeli olması nedeniyle bulundukları yerlerden kaçamadıklarına dikkat çekti. Hükümet birliklerinin kuşatması altındaki mahallelerde 1 milyon 200 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Muhaliflerin Halep'in güneyine taarruz başlattığı 31 Temmuz'dan itibaren çatışmalarda en az 130 sivilin hayatını kaybettiği, ve her iki taraftan yüzlerce savaşçının öldüğü bildiriliyor.

BM Genel Konseyi, Halep'teki durumu görüşmek üzere pazartesi günü toplanacak.