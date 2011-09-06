-Muhalifler gözünü Beni Velid'e dikti TARHUNA (A.A) - 05.09.2011 - Libyalı muhaliflerin, Muammer Kaddafi'nin kalesi olarak gösterilen Beni Velid kentinin teslim olmasıyla ilgili görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine kente saldırmak için bekledikleri bildiriliyor. Beni Velid'deki Kaddafi yanlısı güçlerin teslim olması ve Ulusal Geçiş Konseyine bağlı güçlerin kente girmesi için yapılan görüşmelerin dün başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından binlerce muhalif savaşçının saldırı emrini beklediği, kuşatılan kentte kanlı çatışmalara meydan vermemek için nihai saldırı konusunda muhalif savaşçılarının tedbirli davrandıkları kaydediliyor. Başkent Trablus'un 140 kilometre güneydoğusundaki çöl kasabası Beni Velid'de muhalifleri en çok kaygılandıran şeyin ise savunma pozisyonuna geçmiş küçük ama ağır silahlı Kaddafi yanlısı güçler. Kaddafi yanlısı güçlerin kent sakinlerine, teslim olmaları durumunda muhaliflerin karılarına ve kızlarına tecavüz edeceği korkusunu yaydığı da belirtiliyor. Bu arada muhaliflerin, ülkede nihai bölünmelere neden olabilecek aşiretler arası çatışmalardan kaçınmak için ihtiyatlı davrandığı ifade edilirken, muhaliflerin komutanlarından İsmail El Gitani, ülkenin en büyük aşiretlerinden Verfala davet etmeden Beni Velid'e girmeyeceklerini söyledi. El Gitani, kente girişte kendilerine Verfala'nın öncülük etmesi gerektiğini, Beni Velid'de hiç kimsenin vurulmayacağını ümit ettiklerini, silahlarını kullanmak istemediklerini, Kaddafi güçleri ateş ederse karşılık vereceklerini ifade etti. Verfale aşiretinin 1 milyonluk nüfusuyla Libya nüfusunun altıda birini oluşturduğu bildiriliyor. Öte yandan muhaliflerin müzakerecesi Abdullah Kencil, muhalif komutanların kentin teslim olmasıyla ilgili olarak daha fazla görüşme yapılması arzusunda olduğunu, ancak bugün bir görüşme olmadığını açıkladı. Kencil, muhaliflerin Beni Velid'deki insanların gıda ve su gibi acil ihtiyaçları hakkında bazı aile üyeleriyle görüştüklerini vurguladı. Muhaliflerin Beni Velid'in 60 kilometre dışında 10 doktorun görev yaptığı bir sahra hastanesi kurdukları da belirtildi.