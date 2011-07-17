-MUHALİFLER GÖLGE HÜKÜMET İÇİN KONSEY KURDU İSTANBUL (A.A) - 17.07.2011 - Suriye muhalefetinin yaklaşık 350 temsilcisinin katılımıyla dün İstanbul'da toplanan Suriye Ulusal Kurtuluş Konferansı'nda, Beşşar Esad yönetiminin devrilmesinin başarılması halinde iktidar boşluğunu dolduracak geniş tabanlı bir gölge hükümetin oluşturulması amacıyla çalışacak bir Konsey kuruldu. Muhalif liderlerden Heysam el Malih, bir gün süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi, sahip olduğumuz demokratik vizyona kavuşturmaya yönelik olarak, diğer muhalif gruplara ulaşmak üzere çalışma yürüteceğiz" dedi. Verilen bilgiye göre toplantıda, "bekleme halinde bir kabine kurulması mı, bekle gör politikası izlenmesi mi gerektiği" gibi çeşitli konularda görüş ayrılıkları çıktı. Bazı aşiret liderleri kendilerine yeterince önem verilmediğinden yakınırken, bazı Kürt siyasi oluşumları da toplantıyı terk etti. Sonuçta kurulmasına karar verilen ve bugün toplanacak 25 üyeli Konsey, 11 üyeli bir komite oluşturacak. Bu komite, gölge hükümetin kurulması hedefiyle toplanacak yeni bir Konferans'ın organize edilmesi için çalışma yürütecek. Konferans katılımcılarının verdiği bilgilere göre, gölge hükümet veya "bekleme halindeki kabinenin", Suriye'deki rejimin devrilmesi halinde ülkede başlayacak geçiş döneminin yönetimini üstlenmesi hedefleniyor. Aktivistlerden Rıdvan Ziyade, Suriye'de gösterilerde çok sayıda kişi ölürken, muhalefet liderlerinin, aralarındaki görüş ayrılıklarını daraltmak zorunda olduklarını, aksi halde sokağın desteğini kaybedeceklerini, bu nedenle sorumlu davranmak zorunda olduklarını belirtti.