-Muhalifler Garyan'a saldırdı EL KAVALİŞ (A.A) - 14.08.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'u saran yerleşim birimlerini ele geçirmeye çalışan muhalefet güçleri, güneydeki Garyan kasabasına saldırdı. Muhalif güçlerin Trablus'un 50 kilometre batısındaki Zaviye kasabasını ele geçirdiğinin açıklanmasından sonra bu kez de başkentin 80 kilometre güneyindeki Garyan'a saldırdıkları ve şehrin yüzde 70'ini kontrolleri altına aldıkları bildirildi. Reuters'ın haberine göre bir muhalefet mensubu, ''Bugün Garyan'a girdik, yüzde 70'ini ele geçirdik, çatışmalar sürüyor'' dedi.