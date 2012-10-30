Muhalifler, Esed'in silahlarını satın alıyor

Suriye’de, Devlet Başkanı Beşşar Esed rejimine karşı silahlı mücadele veren muhaliflerin, Esed rejiminden silah satın aldığı ortaya çıktı. Muhalif askerler, mühimmatlarını Esed’e bağlı olan ancak iki taraflı çalışan casuslardan elde ettiklerini söyledi.



Ateşkes çabalarının Kurban Bayramı’nda da etkili olmadığı Suriye’de, Esed rejimine karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), Suriyeli yetkililere silah ve mühimmat için para ödediği belirtildi.

AFP haber ajansında yer alan habere göre, silah temini için Batı’dan istediği desteği alamayan muhalifler, Suriye devletinin bakanlıklarında ve güvenlik güçlerinde görev yapan kişilere silah için para ödemeye başladı. Askerlik görevinin zorunlu olduğu Suriye’de, muhaliflerin Esed güçlerine mensup asker ve yetkililer arasından ‘eski bir arkadaş’ bulmakta zorlanmadığı, silah alışverişinin de bu sayede gerçekleştiği ifade edildi.

Halep kentinde AFP’ye açıklamada bulunan isyancı güçlere mensup Binbaşı Abu Mahar, “Piyasadaki Esed casuslarından silah alıyoruz” dedi. Halep’te kendisine bağlı olan 200 askeri kontrol ettiği bir spor salonunda konuşan Mahar, ‘Esed güçlerine karşı özel görevler gerçekleştirdiklerini ancak silahlarının çok yetersiz olduğunu’ ifade etti. Mahar’ın birliği makineli tüfek, roketatar, keskin nişancı tüfekleri ve el yapımı bombalar kullanıyor.



'Devlet çalışanlarıyla irtibat halindeyiz'



Mahar, yaz aylarında Suriye Hava Kuvvetleri’nden kaçarak muhaliflere katıldığını belirtti. İsyancı lider, “Suriye devleti ve ordusunun birçok kademesinde görev yapan kişilerle temaslarının bulunduğunu” ifade etti.

Mahar, Suriye rejiminden aldıkları bir merminin 1.60 dolar olduğunu, piyasada ise bu rakamın 2 dolar olduğunu söyledi. Muhalif asker, mühimmatlarının büyük kısmını Esed’e bağlı milis gücü olarak bilinen ‘şabiba’dan elde ettiklerini belirtti ve ilginç açıklamalarda bulundu:

“Şabiba’nın Tanrısı para. Paraya ihtiyacı olan ikili taraflı casuslardan silah satın alıyoruz. Paradan başka bir şeyi umursamıyorlar” dedi. Mahar, “casusların ordu, polis ve istihbarat güçlerinin depolarına erişebildiğini, rejim çökene kadar ceplerini doldurma niyetinde olduklarını” söyledi.

Mahar, silah alışverişinin sürekli farklı yerlerde gerçekleştiğini ve bu işlem için seçilmiş bir kişi veya ‘eski bir arkadaşlarını’ kullandıklarını söyledi.



Batı'ya güven yok



AFP’nin Türkiye sınırına yakın bir kasabada konuştuğu bir ÖSO komutanı, silah alımı konusunda Avrupa ile olan ilişkilerine değinerek, “Zaten en az 40 yıllık paramızı, altınımızı ve aklımızı aldılar. Onlardan silah satın alsak ne fark eder?” ifadesini kullandı.

Tavhid Tugayı’nın başında olan Yusuf Abud, “Silahlarımızı ve mühimmatımız yeterli olmadığı zaman zor durumda kalıyoruz. Bu bir hayatta kalma savaşı. Eğer silah elde edemezsek bana bağlı arkadaşlarım ölecek” dedi.

Halep’te Esed güçlerine karşı çatışan 49 yaşındaki Muhammed Abu İssam el-Halabi ise elindeki Kalaşnikof’u 1000 dolar karşılığında ‘Esed rejimindeki kötü adamlardan’ aldığını söyledi. Silah almak için başka çaresi olmadığını söyleyen el-Halabi, çatışmalar başlamadan önce bir Kalaşnikof’un 200-300 dolara bulunabildiğini söyledi.