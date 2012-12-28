Muhalifler 'Erbakan Taburu'yla Esed'e karşı savaşacak

Suriyeli muhalifler, internette yayınladıkları bir video ile 'Erbakan Taburu' kurduklarını duyurdu.

Hürriyet’in haberine göre Erbakan'ın fotoğrafının her iki yanına konulmuş birer Kur'an-ı Kerim'in görüldüğü videoda, grup adına cihat açıklaması yapan sözcü, Suriye'de yaşanan katliamı insanlık tarihine kazınmış en büyük lekelerden biri olarak niteliyor.

Sözcü, "Bizler ömrünü emperyalizm ve siyonizme karşı mücadeleye adamış Necmeddin Erbakan'ın talebeleri olarak 30 yıldır Siyonist İsrail'in bekçiliğini yapan ve Golan'ı işgal eden Yahudi devleti ile bu süreçte bir defa bile çatışmayan Zalim Esad güçlerine karşı direnişimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullanıyor.

Suriye'de yapılan katliamın arkasında İran ve Moskova'nın olduğunu iddia eden sözcü, ABD ve Avrupa'yı da yaşananlara sessiz kalarak Esad'a destek vermekle suçluyor.