-MUHALİFLER DOĞUYA ÇEKİLDİ ECDEBİYE/PARİS (A.A) - 17.04.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin Ecdebiye'nin batısına yönelik ağır topçu bombardımanı muhalifleri yeniden doğuya doğru çekilmeye zorlarken, isyancılar haftalardır Kaddafi güçlerinin bombardımanı altındaki Misrata'da varlıklarını kuvvetlendirdiler. Çatışma bölgesindeki basın mensupları, cumartesi NATO'nun hava taarruzu sayesinde Ecdebiye'nin 80 km batısındaki Brega yönünde 40 km kadar ilerleme kaydeden muhaliflerin bugün Ecdebiye'nin batısına yönelik ağır bombardıman karşısında kente 20 km mesafeye kadar çekildiklerini bildirdiler. Muhaliflerin çekilmesi karşısında hala kentte bulunan siviller de büyük gruplar halinde Ecdebiye'den kaçmaya başladı. Doğuya doğru çekilen muhalifler buna karşılık haftalardır Kaddafi güçlerinin bombardımanı altındaki Misrata'da mevzilerini kuvvetlendirdiler. Muhalefetin elindeki diğer kentlerden açıkça daha organize hale gelen isyancılar Misrata'da dün gece Kaddafi güçlerine başarılı taarruzlar düzenleyerek, keskin nişancıları kentin ana arteri Trablus caddesinin dışına püskürttüler ve bir tankı da tahrip ettiler. Muhalifler Misrata'da ayrıca dün NATO bombardımanından kurtarmak için evlere saklanan dört tankı da imha ettiler. Hükümet güçleri ile muhalifler arasında dün meydana gelen çatışmalarda iki taraftan 14 kişi öldü, 50 kadar kişi yaralandı. Gönüllü yabancı doktorlar, yaralılar arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğunu belirttiler. -FRANSIZ BAKAN LONGUET- Öte yandan, Afganistan'daki Fransız askerlerini ziyarete gelen Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Libya'daki çatışmaların uzaması riski bulunduğunu söyledi. Kaddafi ve Libya'daki durumun hiçbir şekilde öncede kestirilemeyeceği için bu savaşın uzaması riski bulunduğunu kaydeden Fransa Savunma Bakanı Longuet, "Evet, uzun ve karmaşık, çünkü karmaşık ve uzun. Koalisyon uçakları, doğuda Kaddafi güçlerinin tüm lojistik imkanlarını kesebilecek durumda. Ancak şehir savaşında, koalisyon uçakları bir trajediden kaçınacaksa, sorunu pek çözecek durumda olmadığını kabul etmeliyim" diye konuştu. Fransız bakan, Amerikan uçaklarının haricinde Fransız uçaklarının günde 150 sorti yaptığı ve hava taarruzunun yüzde 20 ila yüzde 25'ini yerine getirdiklerini belirtti. -NATO TRABLUS'UN GÜNEYBATISINI BOMBALADI NATO savaş uçaklarının Libya'nın başkenti Trablus'un güneybatısını bombaladığı bildirildi. Libya devlet televizyonu Cemahiriye, ordu sözcüsüne dayanarak verdiği haberde, bugün düzenlenen bombardımanın Trablus'un 50 kilometre güneybatısındaki El Hira bölgesini hedef aldığını duyurdu. Bu arada Ecdebiye kenti civarındaki gazeteciler, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin yoğun bombardımanı karşısında doğuya doğru çekilen muhaliflerin kentin kuzeydoğu çıkışına tanksavar mayını yerleştirdiklerini söyledi. Gazeteciler, kentten kaçan çok sayıda sivilin de yollarda olduğunu belirtti. Öte yandan basın mensupları, Misrata kentindeki kalıntıların Kaddafi güçlerinin perşembe günü misket bombası kullandığını gösterdiğini bildirdi.