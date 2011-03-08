-MUHALİFLER DİYALOG TEKLİFİNİ REDDETTİ BİNGAZİ (A.A) - 08.03.2011 - Libya'da 3 haftadır mevcut yönetime karşı mücadele eden muhaliflerin, Kaddafi cephesinden gelen diyalog başlatma teklifini reddettiği bildirildi. Muhalif cepheden yapılan açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin baş temsilcisinin müzakere başlatılmasını önerdiği, ancak teklifi reddettikleri belirtildi. Öte yandan, başkent Trablus'un 120 kilometre güneybatısındaki Zenten kentinin muhaliflerin eline geçtiği bildirildi. Zenten'de belgesel film çekmek üzere bulunan Fransız vatandaşı Florent Marcie, telefonla AFP'ye yaptığı açıklamada, Kaddafi yanlılarının kentin dışında mevzilendiğini, bununla birlikte kent içindeki kontrolün muhaliflerin elinde olduğu söyledi. Marcie, kent sakinlerinin Kaddafi yanlılarının saldırısını beklediğini, bununla birlikte bir saldırı düzenlenmediğini anlattı. Fransız vatandaşı, sıkıntı içindeki kentte su ve elektriğin geçen hafta kesik olduğunu, muhaliflerin bu sorunu çözdüğünü ifade etti. -"KADDAFİ GİDERSE HAKKINDA TAHKİKAT YAPILMAZ" Libya'da muhalifler istifa etmesi ve Libya'yı terk etmesi halinde Muammer Kaddafi hakkında tahkikat yapılmayacağını söylediler. Geçişi hazırlamak amacıyla muhalifler tarafından iş başına getirilen Ulusal Konseyin Başkanı, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''istifa etmesi ve Libya'yı terk etmesi halinde muhalefet, Kaddafi hakkında hukuki tahkikat başlatmayacak'' ifadesini kullandı.