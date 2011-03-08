T24 LogoT24 Logo
Dünya

MUHALİFLER DİYALOG TEKLİFİNİ REDDETTİ BİNGAZİ (A.A)

08 Mart 2011 14:24

-MUHALİFLER DİYALOG TEKLİFİNİ REDDETTİ BİNGAZİ (A.A) - 08.03.2011 - Libya'da 3 haftadır mevcut yönetime karşı mücadele eden muhaliflerin, Kaddafi cephesinden gelen diyalog başlatma teklifini reddettiği bildirildi. Muhalif cepheden yapılan açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin baş temsilcisinin müzakere başlatılmasını önerdiği, ancak teklifi reddettikleri belirtildi. Öte yandan, başkent Trablus'un 120 kilometre güneybatısındaki Zenten kentinin muhaliflerin eline geçtiği bildirildi. Zenten'de belgesel film çekmek üzere bulunan Fransız vatandaşı Florent Marcie, telefonla AFP'ye yaptığı açıklamada, Kaddafi yanlılarının kentin dışında mevzilendiğini, bununla birlikte kent içindeki kontrolün muhaliflerin elinde olduğu söyledi. Marcie, kent sakinlerinin Kaddafi yanlılarının saldırısını beklediğini, bununla birlikte bir saldırı düzenlenmediğini anlattı. Fransız vatandaşı, sıkıntı içindeki kentte su ve elektriğin geçen hafta kesik olduğunu, muhaliflerin bu sorunu çözdüğünü ifade etti. -"KADDAFİ GİDERSE HAKKINDA TAHKİKAT YAPILMAZ" Libya'da muhalifler istifa etmesi ve Libya'yı terk etmesi halinde Muammer Kaddafi hakkında tahkikat yapılmayacağını söylediler. Geçişi hazırlamak amacıyla muhalifler tarafından iş başına getirilen Ulusal Konseyin Başkanı, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''istifa etmesi ve Libya'yı terk etmesi halinde muhalefet, Kaddafi hakkında hukuki tahkikat başlatmayacak'' ifadesini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24