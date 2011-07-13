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Dünya

MUHALİFLER DAĞ KASABALARINI ELE GEÇİRDİ WASHINGTON (A.A)

13 Temmuz 2011 11:33

-MUHALİFLER DAĞ KASABALARINI ELE GEÇİRDİ WASHINGTON (A.A) - 13.07.2011 - Libyalı muhaliflerin, batıda çok sayıda dağ kasabasının kontrolünü ele geçirdiği ve Kaddafi yönetiminin, kilit öneme sahip bir petrol boru hattına ulaşımını kestiği bildirildi. Adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, Libyalı muhaliflerin ülkenin batısında çok sayıda dağ kasabasının kontrolünü ele geçirerek, Libya lideri Muammer Kaddafi yönetiminin kilit öneme sahip bir petrol boru hattına ulaşımını engellediğini, Trablus'ta ordu ve halk için akaryakıtın bir ay içinde tükenmeye başlayacağını hesap ettiklerini söyledi. Yetkililer, Kaddafi yönetiminin, orduya ve bakanlara ödeyecek nakit parasının kalmadığını, bunun, başkent Trablus'ta küçük çaplı protesto gösterilerine neden olduğunu kaydetti. Amerikalı yetkililer ayrıca, yakalanan ya da karşı tarafa geçen Kaddafi güçlerinin morallerinin bozuk olduğunu sözlerine ekledi.

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