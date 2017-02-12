Muhalifler Cenevre'deki Suriye müzakerelerine hazırlanıyor

Suriye konulu Cenevre müzakerelerine katılmak üzere hazırlıklarını sürdüren askeri ve siyasi muhalifler, heyet başkanlarını açıklayarak, Beşşar Esed rejimden ateşkes ihllalerini durdurmasını ve siyasi mahkumlarını serbest bırakmasını istedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanan Suriyeli muhalifler, Cenevre’de Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşecek müzakereler öncesi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 20 Şubat'ta başlayacak görüşmelere gidecek 21 kişilik heyetin başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Komitesi üyesi Nasır el-Hariri yapacak. Heyetin başmüzakereciliğini Muhammed Sabra üstlenecek.

AA muhabirinin SMDK kaynaklarından aldığı bilgiye göre, heyetin siyasi muhalefet kanadı şu isimlerden oluşuyor:

Nasır el-Hariri (Heyet Başkanı), Muhammed Sabra ( Başmüzakereci), Elis Müferrij (Heyet Başkan Yardımcısı, Fuat Aliko, Muhammed el- Şemali, Abdulmecid Hamo, Neşet Taime, Abdulehad Satifo, Halit Muhamit, Basma Kasmani, Alaa Arafat.

“Suriye’nin geleceğinde Esad'in yeri yok"

Suriyeli muhalifler, açıklamada, uluslararası kamuoyunu, Esad rejiminin oyunları konusunda uyararak bunlara izin verilmemesini istedi.

Muhalifler, sivillerin korunması, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve kuşatma altındaki bölgelere insani yardımların girmesine izin verilmesini öngören 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi karanının uygulanmasını istedi.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde 30 Aralık 2016 ‘da yürürlüğe giren ateşkesin korunması ve rejim ihlallerinin durdurulmasını talep eden muhalifler, açıklamada "Suriye’nin geleceğinde Esed'in yeri olmayacak” ifadelerine yer verdi.