-MUHALİFLER: BOMBARDIMANDA KADDAFİ'NİN OĞLU ÖLDÜ BİNGAZİ (A.A) - 05.08.2011 - Libya'da NATO'nun düzenlediği bombardımanda Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarından birinin öldüğü bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü Muhammed Zevavi, NATO uçaklarının başkent Trablus'un 150 km doğusundaki Ziliten bölgesinde gece düzenlediği bombardımanda Libya liderinin oğlu Hamis Kaddafi'nin (27) öldüğünü belirtti. Zevavi, bu bilginin Muammer Kaddafi'nin komuta kademesine sızan casuslardan sağlandığını ifade ederek, bombardımanda Hamis Kaddafi'nin yanı sıra 31 kişinin öldüğünü söyledi. Libya devlet televizyonu da NATO uçaklarının dün başkent Trablus'un güneydoğusunda "sivil ve askeri" hedefleri bombaladığını duyurmuştu. NATO güçlerinin nisan sonunda düzenlediği hava saldırısında, Kaddafi'nin en küçük oğlu Seyfül Arab Kaddafi (29) ile 3 torununun öldüğü bildirilmiş ancak İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bu haberi yalanlamıştı.