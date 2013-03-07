Muhalifler, BM gözlemcilerini alıkoydu

Suriyeli muhaliflerin, İsrail sınırındaki Golan Tepeleri’nde görev yapan 20 Birleşmiş Milletler gözlemcisini alıkoyduğu bildirildi.



Muhalifler, İsrail-Suriye sınırındaki Golan Tepeleri yakınlarında alıkoydukları BM gözlemcilerini serbest bırakmak için Esad rejimine bağlı askerlerin, bölgedeki Jamla köyünü terketmelerini şart koştu.

Gözlemcileri alıkoyan muhalifler, BM'yi Esad rejimiyle işbirliği yapmakla suçladı.

Haberi doğrulayan Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada, durumu çözmek için bölgeye bir heyet gönderildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de gözlemcilerin alıkoyulmasını kınadı ve derhal serbest bırakılmalarını istedi.

Özgür Suriye Ordusu da BM görevlilerinin serbest bırakılması için elinden geleni yapacağını duyurdu.