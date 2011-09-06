-Muhalifler Beni Velid'e giriyor ANKARA (A.A) - 06.09.2011 -Libyalı muhaliflerin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kalelerinden Beni Velid'e çatışmadan girme konusunda anlaştığı bildirildi. El Cezire televizyonu, muhaliflerin kasabaya bugün gireceğini duyurdu. Libyalı muhaliflerin, kasabanın teslim olmasıyla ilgili görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde kente saldırmak için bekledikleri bildirilmişti. Beni Velid'deki Kaddafi yanlısı güçlerin teslim olması ve Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin kente girmesi için yapılan görüşmelerin önceki gün başarısızlıkla neticelenmesinin ardından binlerce muhalif savaşçının saldırı emrini beklediği belirtilmişti. Çöl kasabası Beni Velid, başkent Trablus'un 140 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.