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Dünya

Muhalifler Bani Valid'i çatışmadan aldı BANİ WALİD (A.A)

06 Eylül 2011 19:49

-Muhalifler Bani Valid'i çatışmadan aldı BANİ WALİD (A.A) - 06.09.2011 - Günlerdir kuşatma altında olan Libya'nın Bani Walid kenti, taraflar arasındaki görüşmelerin ardından çatışma yaşanmadan muhaliflerin eline geçti. Bani Walid'e 40 kilometre mesafedeki bir köyde camide bir araya gelen Bani Walid'in ileri gelenleri ile muhalif grup yetkilileri, birkaç saat süren görüşmenin ardından şehrin daha fazla kan dökülmeden teslim edilmesi konusunda anlaştı. Görüşmeleri gerçekleştiren heyette yer alan Abdulkader Zarug Agnia, toplantıda tarafların birbirini dinlediğini ve sorunların çözüldüğünü ifade etti. Bani Walid'in de artık muhaliflerin elindeki yerleşim yerleri arasına katıldığını bildiren Agnia, sonuçtan mutlu olduklarını söyledi. Muhalif güçlerden oluşan öncülerin girdiği şehirde arama yapıldığına işaret eden Agnia, güvenliğin sağlanmasının ardından diğer grupların da kente girebileceğini kaydetti. Bani Walid'in alındığı haberinin duyulmasının ardından cami dışında bekleyen silahlı gruplar, Kaddafi aleyhine slogan attı ve zaferlerini silahlarını ateşleyerek kutladı.

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