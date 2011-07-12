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Dünya

MUHALİFLER ASKERİ MÜDAHALE İSTEMİYOR LEFKOŞA (A.A)

12 Temmuz 2011 16:28

-MUHALİFLER ASKERİ MÜDAHALE İSTEMİYOR LEFKOŞA (A.A) - 12.07.2011 - Suriye'de muhalifler, ülkeye her türlü dış askeri müdahaleye "kesin olarak" karşı olduklarını belirtti ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimine yönelik daha fazla uluslararası baskı çağrısında bulundu. Muhalifler, facebook'taki "The Syrian Revolution 2011" adlı sayfalarında, "Suriye halkı, Esad rejimi üzerinde daha fazla uluslararası baskı olmasından memnuniyet duyar ve uluslararası topluma bu rejimi bir uluslararası mahkeme önüne çıkarması, ekonomik ve siyasi yönden boykot etmesi çağrısında bulunur" dendi. Muhalifler, ancak halkın, NATO'nun Libya'daki operasyonu gibi bir uluslararası askeri müdahaleyi de kesin olarak reddettiğini belirtti.

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