Muhalifler aşı olmak istemiyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben aşı olmayacağım” çıkışı gözleri milletvekillerine çevirdi.

Muhalefet milletvekilleri genel olarak aşı yaptırmayacağını söylerken, Ak Parti milletvekilleri de risk grubunda olmadıkları için aşı yaptırmayacağını belirtti. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, her ikisi tıp profesörü olan çocukları Aslı ve Ataç Baykal’ın da tavsiyelerine uyarak, domuz gribi aşısı yaptırmayacak.



12 vekil karar değiştirdi



ANKA ajansı 100 milletvekiline “Domuz Gribi” aşısı hakkında ne düşündüğünü sordu ve iktidar partisi milletvekillerinden “24-65 yaş arasında risk yok” yanıtı aldı. Milletvekillerinden 38’i kararsız olduğunu, 40’ı kesinlikle aşı olmayacağını, 12’si de aldıkları aşı yaptırma kararından vazgeçtiklerini belirtirken, 10 milletvekili de gerekli görüldüğü takdirde aşı olacağını belirtti.

Gribal enfeksiyon geçiren Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da “Bu işi uzmanlara bırakmak gerekir. Zaten bu aşı risk grupları için geçerli. 24-65 yaş grubu arasında olanlar bu riske dahil değil” dedi.



Artık olabiliriz



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen ve CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek de “Aşı olmayı düşünmüyorduk. Ama Sayın Başbakan ‘olmam’ dedikten sonra artık olabiliriz” diye konuştu.

DTP?Batman?Milletvekili Ayla Akat Ata “Önceden yaptırmaya kararlıydım, ama şimdi kararsızım” dedi. Iğdır?Milletvekili Pervin Buldan da aşı yaptırmaktan vazgeçtiğini söyledi.