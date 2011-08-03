-MUHALİFLER "HEDEF" LİSTESİNİ ELE GEÇİRDİ BİNGAZİ (A.A) - 02.08.2011 - Libyalı muhalifler, Ulusal Geçiş Konseyi yetkilisi 60 kadar kişinin isminin yer aldığı bir "hedef" listesini ele geçirdiklerini, bu isimlerin Bingazi'ye sızan Kaddafi yanlısı silahlı bir grubun potansiyel hedefi olduğunu bildirdi. Muhaliflerin içişleri bakanı yardımcısı Mustafa el Sagazli, "bu listede 60 kadar kişinin isimlerinin yer aldığı, bu kişilerin, Ulusal Geçiş Konseyi, Askeri Konsey ve sivil kabine üyeleri olduğunu" belirtti. Sagazli, listede bu kişilerin isimleri ve adreslerinin bulunduğunu, adreslerden bazılarının doğru olduğunu kaydetti. Listenin, Ulusal Geçiş Konseyi güvenlik güçlerinin Bingazi'de yakın zamanda Kaddafi yanlısı bir gruba karşı düzenlediği operasyon sırasında bulunduğu, bir fabrikaya saklanan bu grubun, hapishaneden firar organizasyonu düzenlemesinden şüphelenildiği belirtildi.